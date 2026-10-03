Батарея для ИБП LFA FB4.5-12
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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
4.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 644595
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10.1
Производство
Китай
Ширина, см
9.1
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
4.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х20х12
Вес, кг.
13.4
Описание товара Батарея для ИБП LFA FB4.5-12
Аккумуляторные батареи LFA battery серии FB - необслуживаемые (выполненные по AGM-технологии) батареи общего применения, имеют небольшие массогабаритные показатели, способны работать в циклическом режиме, герметизированы - работоспособны в любом положении, безопасны в эксплуатации, имеют низкий уровень саморазряда, высоконадежны. Предназначены для обеспечения резервным питанием системы охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10.1
Производство
Китай
Ширина, см
9.1
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
4.5
Страна производитель
Китай
Аккумуляторные батареи LFA battery серии FB - необслуживаемые (выполненные по AGM-технологии) батареи общего применения, имеют небольшие массогабаритные показатели, способны работать в циклическом режиме, герметизированы - работоспособны в любом положении, безопасны в эксплуатации, имеют низкий уровень саморазряда, высоконадежны. Предназначены для обеспечения резервным питанием системы охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Батарея для ИБП LFA FB4.5-12 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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