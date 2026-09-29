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Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207 купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207

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Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207 - фото 1
Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207 - фото 2
Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207 - фото 3
Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207 - фото 4
Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207 - фото 5
Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207 - фото 6
Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207 - фото 7
Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207 - фото 8
Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207 - фото 9
Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207 - фото 10
Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207 - фото 11
Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207 - фото 12
Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207 - фото 13
Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207 - фото 14
Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207 - фото 15
Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
  • Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207 - фото 1
  • Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207 - фото 2
  • Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207 - фото 3
  • Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207 - фото 4
  • Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207 - фото 5
  • Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207 - фото 6
  • Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207 - фото 7
  • Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207 - фото 8
  • Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207 - фото 9
  • Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207 - фото 10
  • Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207 - фото 11
  • Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207 - фото 12
  • Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207 - фото 13
  • Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207 - фото 14
  • Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207 - фото 15
  • Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 644586
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207
970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.4
Производство
Китай
Ширина, см
6.5
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х16х12
Вес, кг.
2.3

Описание товара Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207

Марка аккумуляторных батарей Security Force – это качественные аккумуляторы, созданные специально для охранно-пожарных систем. Стационарные свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы Security Force изготовлены по технологии AGM. Рекомендованы для использования в слаботочных системах и оптимизированы для работы в циклическом режиме. Полностью герметичная конструкция, утечка электролита невозможна. Система внутренней рекомбинации газа, нет необходимости в доливе воды. Конструкцией предусмотрены регулирующие клапаны для обеспечения выпуска газов при превышении внутреннего давления выше допустимого уровня.При всех вышеперечисленных преимуществах аккумуляторы Security Force обладают отличным соотношением цены и качества, а также отвечают международным стандартам безопасности.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207




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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.4
Производство
Китай
Ширина, см
6.5
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
Страна производитель
Китай
Описание
Марка аккумуляторных батарей Security Force – это качественные аккумуляторы, созданные специально для охранно-пожарных систем. Стационарные свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы Security Force изготовлены по технологии AGM. Рекомендованы для использования в слаботочных системах и оптимизированы для работы в циклическом режиме. Полностью герметичная конструкция, утечка электролита невозможна. Система внутренней рекомбинации газа, нет необходимости в доливе воды. Конструкцией предусмотрены регулирующие клапаны для обеспечения выпуска газов при превышении внутреннего давления выше допустимого уровня.При всех вышеперечисленных преимуществах аккумуляторы Security Force обладают отличным соотношением цены и качества, а также отвечают международным стандартам безопасности.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207 - по цене 970 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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