Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207
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Характеристики
Описание товара Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 1207
Марка аккумуляторных батарей Security Force – это качественные аккумуляторы, созданные специально для охранно-пожарных систем. Стационарные свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы Security Force изготовлены по технологии AGM. Рекомендованы для использования в слаботочных системах и оптимизированы для работы в циклическом режиме. Полностью герметичная конструкция, утечка электролита невозможна. Система внутренней рекомбинации газа, нет необходимости в доливе воды. Конструкцией предусмотрены регулирующие клапаны для обеспечения выпуска газов при превышении внутреннего давления выше допустимого уровня.При всех вышеперечисленных преимуществах аккумуляторы Security Force обладают отличным соотношением цены и качества, а также отвечают международным стандартам безопасности.
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Теги товара: 12в
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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