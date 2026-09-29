Батарея для ИБП Delta DT-6012
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Батарея для ИБП Delta DT-6012
Свинцово-кислотные аккумуляторы обладают увеличенным сроком службы. Предназначены для резервного питания промышленного оборудования, используются в источниках бесперебойного питания (UPS) и резервного освещения, охранных и пожарных систем, в составе оборудование электросвязи, аварийного освещения, телеметрического оборудования, портативной измерительной аппаратуры, электроинструмента, газонокосилок, вакуумных очистителей, контрольного и другого оборудования при необходимости длительного использования источников питания.. CSB GPL1272 - аккумуляторная батарея, специально рассчитанная на циклы глубокой разрядки, герметизированная необслуживаемая батарея для источников бесперебойного питания (UPS), подходит и для систем резервного освещения на электростанциях и подстанциях, как источник питания в портативном измерительном оборудовании, электроинструментах и многих других технических решениях.
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