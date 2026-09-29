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Батарея для ИБП Delta DT-6012 купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП Delta DT-6012

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Батарея для ИБП Delta DT-6012 - фото 1
Батарея для ИБП Delta DT-6012 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
  • Батарея для ИБП Delta DT-6012 - фото 1
  • Батарея для ИБП Delta DT-6012 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
550 руб.  680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411771
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Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
310

Описание товара Батарея для ИБП Delta DT-6012

Свинцово-кислотные аккумуляторы обладают увеличенным сроком службы. Предназначены для резервного питания промышленного оборудования, используются в источниках бесперебойного питания (UPS) и резервного освещения, охранных и пожарных систем, в составе оборудование электросвязи, аварийного освещения, телеметрического оборудования, портативной измерительной аппаратуры, электроинструмента, газонокосилок, вакуумных очистителей, контрольного и другого оборудования при необходимости длительного использования источников питания.. CSB GPL1272 - аккумуляторная батарея, специально рассчитанная на циклы глубокой разрядки, герметизированная необслуживаемая батарея для источников бесперебойного питания (UPS), подходит и для систем резервного освещения на электростанциях и подстанциях, как источник питания в портативном измерительном оборудовании, электроинструментах и многих других технических решениях.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta DT-6012




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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Описание
Свинцово-кислотные аккумуляторы обладают увеличенным сроком службы. Предназначены для резервного питания промышленного оборудования, используются в источниках бесперебойного питания (UPS) и резервного освещения, охранных и пожарных систем, в составе оборудование электросвязи, аварийного освещения, телеметрического оборудования, портативной измерительной аппаратуры, электроинструмента, газонокосилок, вакуумных очистителей, контрольного и другого оборудования при необходимости длительного использования источников питания.. CSB GPL1272 - аккумуляторная батарея, специально рассчитанная на циклы глубокой разрядки, герметизированная необслуживаемая батарея для источников бесперебойного питания (UPS), подходит и для систем резервного освещения на электростанциях и подстанциях, как источник питания в портативном измерительном оборудовании, электроинструментах и многих других технических решениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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