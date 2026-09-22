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Батарея для ИБП Exegate DTM 609 (EX297508RUS) купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП Exegate DTM 609 (EX297508RUS)

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Батарея для ИБП Exegate DTM 609 (EX297508RUS) - фото 1
Батарея для ИБП Exegate DTM 609 (EX297508RUS) - фото 2
Батарея для ИБП Exegate DTM 609 (EX297508RUS) - фото 3
Батарея для ИБП Exegate DTM 609 (EX297508RUS) - фото 4
Батарея для ИБП Exegate DTM 609 (EX297508RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Напряжение
6 В
Емкость, А*ч
9
Клеммы
F2
  • Батарея для ИБП Exegate DTM 609 (EX297508RUS) - фото 1
  • Батарея для ИБП Exegate DTM 609 (EX297508RUS) - фото 2
  • Батарея для ИБП Exegate DTM 609 (EX297508RUS) - фото 3
  • Батарея для ИБП Exegate DTM 609 (EX297508RUS) - фото 4
  • Батарея для ИБП Exegate DTM 609 (EX297508RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726680
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Батарея для ИБП Exegate DTM 609 (EX297508RUS)
780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Напряжение
6 В
Емкость, А*ч
9
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.29

Описание товара Батарея для ИБП Exegate DTM 609 (EX297508RUS)

Батарея для ИБП ExeGate с ёмкостью 9 А·ч и напряжением 6 В—это надёжное решение для бесперебойной работы вашего оборудования. Плотная ёмкость позволяет дольше сохранять заряд даже при интенсивной нагрузке, делая её отличным вариантом для стабильного питания. Клеммы F2 обеспечивают удобство подключения и быстрый монтаж. Компактность и оптимальная мощность этого аккумулятора делают его подходящим для использования в различных сценах, будь то домашний офис или профессиональное оборудование.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Exegate DTM 609 (EX297508RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Напряжение
6 В
Емкость, А*ч
9
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Описание
Батарея для ИБП ExeGate с ёмкостью 9 А·ч и напряжением 6 В—это надёжное решение для бесперебойной работы вашего оборудования. Плотная ёмкость позволяет дольше сохранять заряд даже при интенсивной нагрузке, делая её отличным вариантом для стабильного питания. Клеммы F2 обеспечивают удобство подключения и быстрый монтаж. Компактность и оптимальная мощность этого аккумулятора делают его подходящим для использования в различных сценах, будь то домашний офис или профессиональное оборудование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Батарея для ИБП Exegate DTM 609 (EX297508RUS) - по цене 780 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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