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Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP645 4.5 А·ч купить с доставкой в Москве
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Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP645 4.5 А·ч

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Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP645 4.5 А·ч - фото 1
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP645 4.5 А·ч - фото 2
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP645 4.5 А·ч - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
4.5
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP645 4.5 А·ч - фото 1
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP645 4.5 А·ч - фото 2
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP645 4.5 А·ч - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 521320
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Характеристики

Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10.2
Производство
Россия
Ширина, см
4.8
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
4.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.08х0.7х0.48
Вес, г.
850

Описание товара Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP645 4.5 А·ч

CSB GP 645 (6 В, 4.5 Ач) является одним из самых распространённых свинцово-кислотных аккумуляторов общего назначения. Аккумуляторная батарея CSB GP 645 имеет усовершенствованную конструкцию легированных кальцием электродов из особо чистого свинца, что обеспечивает продолжительный срок службы и улучшенные разрядные характеристики. Аккумулятор отвечает всем современным требованиям к герметизированным батареям, имеет: сертификат соответствия Госстандарта РФ (Ростест), заключение вниипо МВД О пожаровзрывобезопасности.

Отзывы о товаре Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP645 4.5 А·ч




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Характеристики
Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10.2
Производство
Россия
Ширина, см
4.8
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
4.5
Страна производитель
Китай
Описание
CSB GP 645 (6 В, 4.5 Ач) является одним из самых распространённых свинцово-кислотных аккумуляторов общего назначения. Аккумуляторная батарея CSB GP 645 имеет усовершенствованную конструкцию легированных кальцием электродов из особо чистого свинца, что обеспечивает продолжительный срок службы и улучшенные разрядные характеристики. Аккумулятор отвечает всем современным требованиям к герметизированным батареям, имеет: сертификат соответствия Госстандарта РФ (Ростест), заключение вниипо МВД О пожаровзрывобезопасности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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