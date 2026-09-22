Батарея для ИБП Exegate DTM 12045 (EX297511RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
4.5
Клеммы
F2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726681
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
4.5
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.5
Описание товара Батарея для ИБП Exegate DTM 12045 (EX297511RUS)
Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии DTM изготовлены по технологии AGM. Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Оптимизированы для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Конструкция АКБ исключает утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, не требует долива воды. Нет ограничений на перевозку любым видом транспорта. Эксплуатация АКБ допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитБатарея для ИБП Exegate DT 609 (EX297507RUS)
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитБатарея для ИБП Exegate DTM 609 (EX297508RUS)
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитБатарея для ИБП ExeGate DTM 12045/EXG1245 (EP212310RUS)
-
В наличииЦена 960 руб.240 руб. в СплитБатарея для ИБП ExeGate HR 6-9 (EX282953RUS)
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитБатарея для ИБП Exegate EX282955 6В 12Ач
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитБатарея для ИБП Exegate DTM 1207 (EX297516RUS)
-
В наличииЦена 1 050 руб.263 руб. в СплитБатарея для ИБП Exegate HR 12-5.8 (EX282962RUS)
-
В наличииЦена 1 060 руб.265 руб. в СплитБатарея для ИБП ExeGate HR 12-5.8 (EX285951RUS)
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитБатарея для ИБП Exegate HR1221W (EX285950RUS)
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитБатарея для ИБП ExeGate HR 12-6 (EX288653RUS)
-
В наличииЦена 1 160 руб.290 руб. в СплитБатарея для ИБП ExeGate Special EXS1270 (ES252436RUS)
-
В наличииЦена 1 200 руб.300 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta DTM-607
Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии DTM изготовлены по технологии AGM. Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Оптимизированы для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Конструкция АКБ исключает утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, не требует долива воды. Нет ограничений на перевозку любым видом транспорта. Эксплуатация АКБ допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Батарея для ИБП Exegate DTM 12045 (EX297511RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Батарея для ИБП Exegate DTM 12045 (EX297511RUS)