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Батарея для ИБП Exegate HR1221W (EX285950RUS) купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП Exegate HR1221W (EX285950RUS)

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Батарея для ИБП Exegate HR1221W (EX285950RUS) - фото 1
Батарея для ИБП Exegate HR1221W (EX285950RUS) - фото 2
Батарея для ИБП Exegate HR1221W (EX285950RUS) - фото 3
Батарея для ИБП Exegate HR1221W (EX285950RUS) - фото 4
Батарея для ИБП Exegate HR1221W (EX285950RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
5
Клеммы
F2
  • Батарея для ИБП Exegate HR1221W (EX285950RUS) - фото 1
  • Батарея для ИБП Exegate HR1221W (EX285950RUS) - фото 2
  • Батарея для ИБП Exegate HR1221W (EX285950RUS) - фото 3
  • Батарея для ИБП Exegate HR1221W (EX285950RUS) - фото 4
  • Батарея для ИБП Exegate HR1221W (EX285950RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726676
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарея для ИБП Exegate HR1221W (EX285950RUS)
1 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
5
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.53

Описание товара Батарея для ИБП Exegate HR1221W (EX285950RUS)

Батарея для ИБП EXEGATE на 5 ампер-часов идеально подходит для резервного питания малых и средних устройств. При напряжении 12 В она быстро и стабильно отдаёт энергию, обеспечивая надёжную работу вашего оборудования. Клеммы типа F2 позволяют легко подключить батарею без лишних сложностей. Компактная, мощная и удобная — оптимальный выбор для бесперебойной поддержки техники дома или в небольшом офисе.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Exegate HR1221W (EX285950RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
5
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Описание
Батарея для ИБП EXEGATE на 5 ампер-часов идеально подходит для резервного питания малых и средних устройств. При напряжении 12 В она быстро и стабильно отдаёт энергию, обеспечивая надёжную работу вашего оборудования. Клеммы типа F2 позволяют легко подключить батарею без лишних сложностей. Компактная, мощная и удобная — оптимальный выбор для бесперебойной поддержки техники дома или в небольшом офисе.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Батарея для ИБП Exegate HR1221W (EX285950RUS) - по цене 1110 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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