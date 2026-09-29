Батарея для ИБП Delta DTM-607
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 411756
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10
Ширина, см
3.4
Класс опасности
класс 2
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х3
Вес, кг.
1.2
Описание товара Батарея для ИБП Delta DTM-607
Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta DTM 607 напряжением 6В и емкостью 7Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 6 лет. Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Обладает низким внутренним сопротивлением и саморазрядом.
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10
Ширина, см
3.4
Класс опасности
класс 2
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
7
Страна производитель
Китай
Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta DTM 607 напряжением 6В и емкостью 7Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 6 лет. Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Обладает низким внутренним сопротивлением и саморазрядом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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