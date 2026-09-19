Батарея для ИБП Delta DT-12032
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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
3.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 411761
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
6.7
Ширина, см
13.5
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
3.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х20
Вес, кг.
1
Описание товара Батарея для ИБП Delta DT-12032
Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta DT 12032. напряжением 12В и емкостью 3.2Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора рассчитан на 3-5 лет работы. Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (т.н. буферный режим), обладает низким внутренним сопротивлением и саморазрядом.
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Теги товара: 12в
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
6.7
Ширина, см
13.5
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
3.2
Страна производитель
Китай
Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta DT 12032. напряжением 12В и емкостью 3.2Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора рассчитан на 3-5 лет работы. Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (т.н. буферный режим), обладает низким внутренним сопротивлением и саморазрядом.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Батарея для ИБП Delta DT-12032 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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