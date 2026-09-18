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Батарея для ИБП CyberPower Standart series RC 6-12 купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП CyberPower Standart series RC 6-12

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Батарея для ИБП CyberPower Standart series RC 6-12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294755
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Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
5.9
Ширина, см
4.3
Класс опасности
класс 2
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х4
Вес, кг.
1.89

Описание товара Батарея для ИБП CyberPower Standart series RC 6-12

Свинцово-кислотный аккумулятор CyberPower Standart RC 6-12 напряжением 6 В и емкостью 12 Ач, изготовлен cвинцово-кислотный по технологии AGM. Имеет герметичный корпус, изготовленный из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора -6 лет. Аккумулятор линейки CyberPower Standart series и предназначен для работы в резервном питании систем охраны, работы в источниках бесперебойного питания малой и средней мощности. Обладает низким внутренним сопротивлением и высокой плотностью энергии. Дополнительно к аккумулятору вы можете подобрать зарядное устройство для него, батарейный шкаф или стеллаж.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП CyberPower Standart series RC 6-12




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
5.9
Ширина, см
4.3
Класс опасности
класс 2
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
12
Страна производитель
Китай
Описание
Свинцово-кислотный аккумулятор CyberPower Standart RC 6-12 напряжением 6 В и емкостью 12 Ач, изготовлен cвинцово-кислотный по технологии AGM. Имеет герметичный корпус, изготовленный из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора -6 лет. Аккумулятор линейки CyberPower Standart series и предназначен для работы в резервном питании систем охраны, работы в источниках бесперебойного питания малой и средней мощности. Обладает низким внутренним сопротивлением и высокой плотностью энергии. Дополнительно к аккумулятору вы можете подобрать зарядное устройство для него, батарейный шкаф или стеллаж.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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