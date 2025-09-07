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Батарея для ИБП Delta HR 12-24 W купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП Delta HR 12-24 W

10 Отзывы
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Батарея для ИБП Delta HR 12-24 W - фото 1
Батарея для ИБП Delta HR 12-24 W - фото 2
Батарея для ИБП Delta HR 12-24 W - фото 3
Батарея для ИБП Delta HR 12-24 W - фото 4
Батарея для ИБП Delta HR 12-24 W - фото 5
Батарея для ИБП Delta HR 12-24 W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
6
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-24 W - фото 1
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-24 W - фото 2
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-24 W - фото 3
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-24 W - фото 4
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-24 W - фото 5
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-24 W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб. 
Начислим 353 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 558783
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарея для ИБП Delta HR 12-24 W
3 660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.4
Производство
Китай
Ширина, см
5.2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х28х12
Вес, кг.
2.26

Описание товара Батарея для ИБП Delta HR 12-24 W

Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta HR 12-24 W напряжением 12В и емкостью 6Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 8 лет. Аккумулятор относится к линейке DELTA UPS series и предназначен для работы в системах бесперебойного питания (ИБП), системах связи, ЦОД. Обладает низким внутренним сопротивлением и высокой энергоотдачей



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta HR 12-24 W

Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Аккумулятор производства 12-2024, заряжен был до 12,91. Все отлично
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
заказывали 5 штук, два отменили. пришлось снова заказать
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2025
Геральд Д

Достоинства:


Комментарий:
Брал для IPPON Black euro 650 ИБП Подошел как родной
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2025
Даниил А.

Достоинства:


Комментарий:
аккумулятор купленный здесь оказался качественным, зарядился, ПК держал более 10 минут
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Евгений В.

Достоинства:


Комментарий:
заменил родные дексп в бесперебойнике - старые при скачках не держали, хотя если самому отключить - вроде как работали. Эти держат прекрасно и при плановом тесте и при неожиданном отключении. По инструкции после замены выждал сутки без нагрузки. Буду надеяться что проживут указанный срок.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Внутреннее сопротиаление у двух АКБ, измеренное тестером, составило 14,5 и 14,8 мОм. Напряжение: 12,6В у обоих
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Дмитрий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично в коробочке запечатан и в пленке .. вольтаж соответствует 12.4 в и заряжен..
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
Артур В.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество, батарея пришла почти полностью заряженая, уже отрабатывает в ибп, пока всё хорошо)
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для APC Back-UPS ES 700. Батарея пришла с 3% заряда. Поставил. Зарядка идёт, 15% в час, в родном приложении APC всё показывает. Это уже вторая батарея этого производителя. Первая отработала 1,5 года, работа компьютера была ежедневная по 8-10 часов в день. При отключении питания работала в штатном режиме, успевал сохраниться и выключить комп . Надеюсь, производитель остался на том же уровне качества.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2024
Артур А.

Достоинства:


Комментарий:
Вставил в Powercom RAPTOR 1000A/ Заряжал несколько часов. Подключил компьютер и монитор через три часа просто вырубился. Опять решил подзарядить оставил на 8 часов. Потом включил. Через три-4 часа опять вырубился и без предупреждающих сигналов просо в один момент.



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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.4
Производство
Китай
Ширина, см
5.2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
6
Страна производитель
Китай
Описание
Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta HR 12-24 W напряжением 12В и емкостью 6Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 8 лет. Аккумулятор относится к линейке DELTA UPS series и предназначен для работы в системах бесперебойного питания (ИБП), системах связи, ЦОД. Обладает низким внутренним сопротивлением и высокой энергоотдачей


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Аккумулятор производства 12-2024, заряжен был до 12,91. Все отлично
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
заказывали 5 штук, два отменили. пришлось снова заказать
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2025
Геральд Д

Достоинства:


Комментарий:
Брал для IPPON Black euro 650 ИБП Подошел как родной
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2025
Даниил А.

Достоинства:


Комментарий:
аккумулятор купленный здесь оказался качественным, зарядился, ПК держал более 10 минут
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Евгений В.

Достоинства:


Комментарий:
заменил родные дексп в бесперебойнике - старые при скачках не держали, хотя если самому отключить - вроде как работали. Эти держат прекрасно и при плановом тесте и при неожиданном отключении. По инструкции после замены выждал сутки без нагрузки. Буду надеяться что проживут указанный срок.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Внутреннее сопротиаление у двух АКБ, измеренное тестером, составило 14,5 и 14,8 мОм. Напряжение: 12,6В у обоих
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Дмитрий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично в коробочке запечатан и в пленке .. вольтаж соответствует 12.4 в и заряжен..
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
Артур В.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество, батарея пришла почти полностью заряженая, уже отрабатывает в ибп, пока всё хорошо)
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для APC Back-UPS ES 700. Батарея пришла с 3% заряда. Поставил. Зарядка идёт, 15% в час, в родном приложении APC всё показывает. Это уже вторая батарея этого производителя. Первая отработала 1,5 года, работа компьютера была ежедневная по 8-10 часов в день. При отключении питания работала в штатном режиме, успевал сохраниться и выключить комп . Надеюсь, производитель остался на том же уровне качества.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2024
Артур А.

Достоинства:


Комментарий:
Вставил в Powercom RAPTOR 1000A/ Заряжал несколько часов. Подключил компьютер и монитор через три часа просто вырубился. Опять решил подзарядить оставил на 8 часов. Потом включил. Через три-4 часа опять вырубился и без предупреждающих сигналов просо в один момент.


Батарея для ИБП Delta HR 12-24 W - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3660 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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