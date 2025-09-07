Батарея для ИБП Delta HR 12-24 W
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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб.
В наличии
Код товара: 558783
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 660 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.4
Производство
Китай
Ширина, см
5.2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х28х12
Вес, кг.
2.26
Описание товара Батарея для ИБП Delta HR 12-24 W
Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta HR 12-24 W напряжением 12В и емкостью 6Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 8 лет. Аккумулятор относится к линейке DELTA UPS series и предназначен для работы в системах бесперебойного питания (ИБП), системах связи, ЦОД. Обладает низким внутренним сопротивлением и высокой энергоотдачей
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.4
Производство
Китай
Ширина, см
5.2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
6
Страна производитель
Китай
Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta HR 12-24 W напряжением 12В и емкостью 6Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 8 лет. Аккумулятор относится к линейке DELTA UPS series и предназначен для работы в системах бесперебойного питания (ИБП), системах связи, ЦОД. Обладает низким внутренним сопротивлением и высокой энергоотдачей
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Достоинства:
Комментарий:
Аккумулятор производства 12-2024, заряжен был до 12,91. Все отлично
Достоинства:
Комментарий:
заказывали 5 штук, два отменили. пришлось снова заказать
Достоинства:
Комментарий:
Брал для IPPON Black euro 650 ИБП Подошел как родной
Достоинства:
Комментарий:
аккумулятор купленный здесь оказался качественным, зарядился, ПК держал более 10 минут
Достоинства:
Комментарий:
заменил родные дексп в бесперебойнике - старые при скачках не держали, хотя если самому отключить - вроде как работали. Эти держат прекрасно и при плановом тесте и при неожиданном отключении. По инструкции после замены выждал сутки без нагрузки. Буду надеяться что проживут указанный срок.
Достоинства:
Комментарий:
Внутреннее сопротиаление у двух АКБ, измеренное тестером, составило 14,5 и 14,8 мОм. Напряжение: 12,6В у обоих
Достоинства:
Комментарий:
все отлично в коробочке запечатан и в пленке .. вольтаж соответствует 12.4 в и заряжен..
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество, батарея пришла почти полностью заряженая, уже отрабатывает в ибп, пока всё хорошо)
Достоинства:
Комментарий:
Брал для APC Back-UPS ES 700. Батарея пришла с 3% заряда. Поставил. Зарядка идёт, 15% в час, в родном приложении APC всё показывает. Это уже вторая батарея этого производителя. Первая отработала 1,5 года, работа компьютера была ежедневная по 8-10 часов в день. При отключении питания работала в штатном режиме, успевал сохраниться и выключить комп . Надеюсь, производитель остался на том же уровне качества.
Достоинства:
Комментарий:
Вставил в Powercom RAPTOR 1000A/ Заряжал несколько часов. Подключил компьютер и монитор через три часа просто вырубился. Опять решил подзарядить оставил на 8 часов. Потом включил. Через три-4 часа опять вырубился и без предупреждающих сигналов просо в один момент.
Батарея для ИБП Delta HR 12-24 W - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3660 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta HR 12-24 W
Достоинства:
Комментарий:
Аккумулятор производства 12-2024, заряжен был до 12,91. Все отлично
Достоинства:
Комментарий:
заказывали 5 штук, два отменили. пришлось снова заказать
Достоинства:
Комментарий:
Брал для IPPON Black euro 650 ИБП Подошел как родной
Достоинства:
Комментарий:
аккумулятор купленный здесь оказался качественным, зарядился, ПК держал более 10 минут
Достоинства:
Комментарий:
заменил родные дексп в бесперебойнике - старые при скачках не держали, хотя если самому отключить - вроде как работали. Эти держат прекрасно и при плановом тесте и при неожиданном отключении. По инструкции после замены выждал сутки без нагрузки. Буду надеяться что проживут указанный срок.
Достоинства:
Комментарий:
Внутреннее сопротиаление у двух АКБ, измеренное тестером, составило 14,5 и 14,8 мОм. Напряжение: 12,6В у обоих
Достоинства:
Комментарий:
все отлично в коробочке запечатан и в пленке .. вольтаж соответствует 12.4 в и заряжен..
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество, батарея пришла почти полностью заряженая, уже отрабатывает в ибп, пока всё хорошо)
Достоинства:
Комментарий:
Брал для APC Back-UPS ES 700. Батарея пришла с 3% заряда. Поставил. Зарядка идёт, 15% в час, в родном приложении APC всё показывает. Это уже вторая батарея этого производителя. Первая отработала 1,5 года, работа компьютера была ежедневная по 8-10 часов в день. При отключении питания работала в штатном режиме, успевал сохраниться и выключить комп . Надеюсь, производитель остался на том же уровне качества.
Достоинства:
Комментарий:
Вставил в Powercom RAPTOR 1000A/ Заряжал несколько часов. Подключил компьютер и монитор через три часа просто вырубился. Опять решил подзарядить оставил на 8 часов. Потом включил. Через три-4 часа опять вырубился и без предупреждающих сигналов просо в один момент.