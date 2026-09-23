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Батарея для ИБП Ventura HR 1228W купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП Ventura HR 1228W

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Батарея для ИБП Ventura HR 1228W - фото 2
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Батарея для ИБП Ventura HR 1228W - фото 4
Батарея для ИБП Ventura HR 1228W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
  • Батарея для ИБП Ventura HR 1228W - фото 1
  • Батарея для ИБП Ventura HR 1228W - фото 2
  • Батарея для ИБП Ventura HR 1228W - фото 3
  • Батарея для ИБП Ventura HR 1228W - фото 4
  • Батарея для ИБП Ventura HR 1228W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
2 140 руб.  3 170 руб. 
Начислим 97 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 644591
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарея для ИБП Ventura HR 1228W
2 140 руб. -32%
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ventura
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х29х12
Вес, кг.
2.35

Описание товара Батарея для ИБП Ventura HR 1228W

Ventura HR способны отдавать при коротких режимах разряда до 40 % больше мощности, чем стандартные аккумуляторы. Серия HR – линейка необслуживаемых стационарных аккумуляторов широкой сферы применения с высокими токовыми характеристиками, номинальным напряжением 12 В, и увеличенным сроком службы (10+ лет), изготовленные по технологии AGM. Аккумуляторы данной серии предназначены преимущественно для коротких режимов разряда. Разработкой и внедрением занимались в Северной Италии (производство и контроль качества сейчас находится во Вьетнаме) - это значит качество, инновации и технологии за 15 лет на рынке! Широкий спектр применения – от установки в бытовые и офисные источники бесперебойного питания до использования в промышленности и энергетике! Эксплуатация аккумуляторов возможна, как в буферном (постоянная подзарядка), так и в циклическом режиме работы.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Ventura HR 1228W




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Ventura
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Описание
Ventura HR способны отдавать при коротких режимах разряда до 40 % больше мощности, чем стандартные аккумуляторы. Серия HR – линейка необслуживаемых стационарных аккумуляторов широкой сферы применения с высокими токовыми характеристиками, номинальным напряжением 12 В, и увеличенным сроком службы (10+ лет), изготовленные по технологии AGM. Аккумуляторы данной серии предназначены преимущественно для коротких режимов разряда. Разработкой и внедрением занимались в Северной Италии (производство и контроль качества сейчас находится во Вьетнаме) - это значит качество, инновации и технологии за 15 лет на рынке! Широкий спектр применения – от установки в бытовые и офисные источники бесперебойного питания до использования в промышленности и энергетике! Эксплуатация аккумуляторов возможна, как в буферном (постоянная подзарядка), так и в циклическом режиме работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Ventura HR 1228W - купить по цене 2140 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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