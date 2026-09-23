Батарея для ИБП Ventura HR 1228W
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Характеристики
Описание товара Батарея для ИБП Ventura HR 1228W
Ventura HR способны отдавать при коротких режимах разряда до 40 % больше мощности, чем стандартные аккумуляторы. Серия HR – линейка необслуживаемых стационарных аккумуляторов широкой сферы применения с высокими токовыми характеристиками, номинальным напряжением 12 В, и увеличенным сроком службы (10+ лет), изготовленные по технологии AGM. Аккумуляторы данной серии предназначены преимущественно для коротких режимов разряда. Разработкой и внедрением занимались в Северной Италии (производство и контроль качества сейчас находится во Вьетнаме) - это значит качество, инновации и технологии за 15 лет на рынке! Широкий спектр применения – от установки в бытовые и офисные источники бесперебойного питания до использования в промышленности и энергетике! Эксплуатация аккумуляторов возможна, как в буферном (постоянная подзарядка), так и в циклическом режиме работы.
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