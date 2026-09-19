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Батарея для ИБП CSB UPS12360 купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП CSB UPS12360

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Батарея для ИБП CSB UPS12360
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 418334
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Характеристики

Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х12
Вес, кг.
2.58

Описание товара Батарея для ИБП CSB UPS12360

CSB UPS123607 - это необслуживаемая, герметизированная, свинцово-кислотная аккумуляторная батарея нового поколения, изготовленная с использованием инновационной технологии тонких wafer-пластин для обеспечения оптимальных характеристик при 5-минутном разряде высокими токами. Батареи CSB серии UPS обладают высокой мощностью при малых массогабаритных показателях и сроком службы до 5 лет в буферном режиме или до 260 циклов 100% разряда при работе в циклическом режиме. Разработанна для высокой эффективности при работе в источниках бесперебойного питания и других системах, где критичным является возможность поддерживать высокий ток. Как и все батареи CSB, она перезаряжаемая, высокоэффективная и не требующая обслуживания.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП CSB UPS12360




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Характеристики
Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Описание
CSB UPS123607 - это необслуживаемая, герметизированная, свинцово-кислотная аккумуляторная батарея нового поколения, изготовленная с использованием инновационной технологии тонких wafer-пластин для обеспечения оптимальных характеристик при 5-минутном разряде высокими токами. Батареи CSB серии UPS обладают высокой мощностью при малых массогабаритных показателях и сроком службы до 5 лет в буферном режиме или до 260 циклов 100% разряда при работе в циклическом режиме. Разработанна для высокой эффективности при работе в источниках бесперебойного питания и других системах, где критичным является возможность поддерживать высокий ток. Как и все батареи CSB, она перезаряжаемая, высокоэффективная и не требующая обслуживания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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