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Батарея для ИБП Sven SV12120 (SV-0222012) купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП Sven SV12120 (SV-0222012)

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Батарея для ИБП Sven SV12120 (SV-0222012) - фото 1
Батарея для ИБП Sven SV12120 (SV-0222012) - фото 2
Батарея для ИБП Sven SV12120 (SV-0222012) - фото 3
Батарея для ИБП Sven SV12120 (SV-0222012) - фото 4
Батарея для ИБП Sven SV12120 (SV-0222012) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарея для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
12
Клеммы
F2
  • Батарея для ИБП Sven SV12120 (SV-0222012) - фото 1
  • Батарея для ИБП Sven SV12120 (SV-0222012) - фото 2
  • Батарея для ИБП Sven SV12120 (SV-0222012) - фото 3
  • Батарея для ИБП Sven SV12120 (SV-0222012) - фото 4
  • Батарея для ИБП Sven SV12120 (SV-0222012) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
2 490 руб.  3 780 руб. 
Начислим 109 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 294743
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарея для ИБП Sven SV12120 (SV-0222012)
2 490 руб. -34%
3 780 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Батарея для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
12
Клеммы
F2
Страна производитель
Финляндия
Размеры в упаковке, см
15х9х9
Вес, кг.
4.33

Описание товара Батарея для ИБП Sven SV12120 (SV-0222012)

Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторные батареи (АКБ) типа AGM – наиболее распространенный на сегодняшний день тип АКБ для резервного электропитания. Основные области применения: ИБП, световые, аварийные и охранные системы сигнализации, источники постоянного тока, системы автоматического управления. АКБ серии SVEN SV отличаются следующими характеристиками: пониженным током саморазряда, широким рабочим диапазоном температур, высоким КПД и качеством изготовления.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Sven SV12120 (SV-0222012)




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Батарея для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
12
Клеммы
F2
Страна производитель
Финляндия
Описание
Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторные батареи (АКБ) типа AGM – наиболее распространенный на сегодняшний день тип АКБ для резервного электропитания. Основные области применения: ИБП, световые, аварийные и охранные системы сигнализации, источники постоянного тока, системы автоматического управления. АКБ серии SVEN SV отличаются следующими характеристиками: пониженным током саморазряда, широким рабочим диапазоном температур, высоким КПД и качеством изготовления.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Sven SV12120 (SV-0222012) – стоимость товара 2490 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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