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Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (28W) купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (28W)

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Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (28W)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 250921
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (28W)
2 690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х25
Вес, кг.
2.41

Описание товара Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (28W)

Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (28W)

Отзывы о товаре Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (28W)




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Характеристики
Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Описание
Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (28W)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Батарея для ИБП CSB GP1272 F2 (28W) - по цене 2690 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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