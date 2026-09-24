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Батарея для ИБП Exegate EX282967 12В 12Ач купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП Exegate EX282967 12В 12Ач

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Батарея для ИБП Exegate EX282967 12В 12Ач - фото 1
Батарея для ИБП Exegate EX282967 12В 12Ач - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумулятор
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
12
Клеммы
F2
  • Батарея для ИБП Exegate EX282967 12В 12Ач - фото 1
  • Батарея для ИБП Exegate EX282967 12В 12Ач - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702470
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Аккумулятор
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
12
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, кг.
5.75

Описание товара Батарея для ИБП Exegate EX282967 12В 12Ач

Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Конструкция АКБ исключает утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, не требует долива воды. Нет ограничений на перевозку любым видом транспорта. Эксплуатация АКБ допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Exegate EX282967 12В 12Ач




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Аккумулятор
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
12
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Конструкция АКБ исключает утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, не требует долива воды. Нет ограничений на перевозку любым видом транспорта. Эксплуатация АКБ допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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