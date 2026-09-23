Батарея для ИБП Prometheus Energy PE 12072L 12В 7.2Ач
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Характеристики
Описание товара Батарея для ИБП Prometheus Energy PE 12072L 12В 7.2Ач
Батарея для ИБП от бренда Prometheus Energy – это надежное решение для обеспечения бесперебойного питания ваших устройств. С шириной 6,5 см и высотой 10 см, эта батарея имеет компактные размеры, что делает ее удобной для установки в различных моделях ИБП. Вес составляет 2,4 кг, что позволяет легко транспортировать и монтировать батарею без лишних усилий. С напряжением 12 В и емкостью 7,2 А·ч, данная батарея обеспечивает стабильное и длительное питание, гарантируя защиту ваших электронных устройств от непредвиденных отключений электроэнергии. Изготовленная из высококачественных материалов, батарея отличается долговечностью и высокой производительностью, что делает ее незаменимой частью любой системы резервного питания. Prometheus Energy – это бренд, которому можно доверять, когда речь идет о надежности и эффективности. Эта батарея идеально подходит для использования в системах ИБП, обеспечивая защиту данных и оборудования в критически важных ситуациях.
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Теги товара: 12в
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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