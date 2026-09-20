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Аккумуляторная батарея для ИБП CSB HR1227W F2 27 А·ч купить с доставкой в Москве
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Аккумуляторная батарея для ИБП CSB HR1227W F2 27 А·ч

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Аккумуляторная батарея для ИБП CSB HR1227W F2 27 А·ч - фото 1
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB HR1227W F2 27 А·ч - фото 2
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB HR1227W F2 27 А·ч - фото 3
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB HR1227W F2 27 А·ч - фото 4
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB HR1227W F2 27 А·ч - фото 5
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB HR1227W F2 27 А·ч - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB HR1227W F2 27 А·ч - фото 1
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB HR1227W F2 27 А·ч - фото 2
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB HR1227W F2 27 А·ч - фото 3
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB HR1227W F2 27 А·ч - фото 4
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB HR1227W F2 27 А·ч - фото 5
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB HR1227W F2 27 А·ч - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 521352
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Характеристики

Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9
Ширина, см
7
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х20х13
Вес, кг.
20

Описание товара Аккумуляторная батарея для ИБП CSB HR1227W F2 27 А·ч

Свинцово-кислотный аккумулятор CSB HR 1221 W (ёмкость 5.25 Ач, напряжение 12 В) разработан для разряда высоким током за короткое время. Батарея может работать как в циклическом режиме (более 260 циклов разряда-заряда), так и в буферном (до 5 лет). CSB HR 1221 W использует технологию AGM (стекловолоконные сепараторы, пропитанные электролитом), а корпус из ABS-пластика полностью герметичен (долив воды не требуется), что позволяет использовать аккумулятор в любом положении.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Аккумуляторная батарея для ИБП CSB HR1227W F2 27 А·ч




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Характеристики
Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9
Ширина, см
7
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
Страна производитель
Китай
Описание
Свинцово-кислотный аккумулятор CSB HR 1221 W (ёмкость 5.25 Ач, напряжение 12 В) разработан для разряда высоким током за короткое время. Батарея может работать как в циклическом режиме (более 260 циклов разряда-заряда), так и в буферном (до 5 лет). CSB HR 1221 W использует технологию AGM (стекловолоконные сепараторы, пропитанные электролитом), а корпус из ABS-пластика полностью герметичен (долив воды не требуется), что позволяет использовать аккумулятор в любом положении.


Теги товара: 12в
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Отзывы


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