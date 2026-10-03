Батарея для ИБП Delta HR 12-21W
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Характеристики
Описание товара Батарея для ИБП Delta HR 12-21W
Аккумуляторная батарея для ИБП Delta HR 12-21 W с выходным напряжением 12 В и емкостью 5 А*ч предназначена для использования в источнике бесперебойного питания или системе аварийного энергоснабжения, автономном комплексе связи. Свинцово-кислотная батарея с оранжевым корпусом из термостойкого, негорючего ABS-пластика реализует технологию AGM. Это решение предполагает наличие внутри корпуса микропористого заполнителя, в котором абсорбирован электролит. АКБ обладает герметичным корпусом, поэтому необходимость в доливке электролита во время ее эксплуатации отсутствует. Долговечный аккумулятор для ИБП Delta HR 12-21 W выдерживает без утраты рабочих свойств до 8 лет в режиме постоянного подзаряда или разряда-заряда. Саморазряд этой модели не превышает 3% в месяц при температуре 20°С. Максимальный ток заряда такой батареи находится на уровне 1.5 А, а наибольший ток разряда - 75 А.
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Теги товара: 12в
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Теги товара: 12в
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