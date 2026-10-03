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Батарея для ИБП Delta HR 12-21W купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП Delta HR 12-21W

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Батарея для ИБП Delta HR 12-21W - фото 1
Батарея для ИБП Delta HR 12-21W - фото 2
Батарея для ИБП Delta HR 12-21W - фото 3
Батарея для ИБП Delta HR 12-21W - фото 4
Батарея для ИБП Delta HR 12-21W - фото 5
Батарея для ИБП Delta HR 12-21W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
5
Клеммы
F1/F2
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-21W - фото 1
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-21W - фото 2
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-21W - фото 3
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-21W - фото 4
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-21W - фото 5
  • Батарея для ИБП Delta HR 12-21W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 740 руб. 
Начислим 83 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 303731
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарея для ИБП Delta HR 12-21W
1 740 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
5
Клеммы
F1/F2
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
10х9х7
Вес, кг.
1.79

Описание товара Батарея для ИБП Delta HR 12-21W

Аккумуляторная батарея для ИБП Delta HR 12-21 W с выходным напряжением 12 В и емкостью 5 А*ч предназначена для использования в источнике бесперебойного питания или системе аварийного энергоснабжения, автономном комплексе связи. Свинцово-кислотная батарея с оранжевым корпусом из термостойкого, негорючего ABS-пластика реализует технологию AGM. Это решение предполагает наличие внутри корпуса микропористого заполнителя, в котором абсорбирован электролит. АКБ обладает герметичным корпусом, поэтому необходимость в доливке электролита во время ее эксплуатации отсутствует. Долговечный аккумулятор для ИБП Delta HR 12-21 W выдерживает без утраты рабочих свойств до 8 лет в режиме постоянного подзаряда или разряда-заряда. Саморазряд этой модели не превышает 3% в месяц при температуре 20°С. Максимальный ток заряда такой батареи находится на уровне 1.5 А, а наибольший ток разряда - 75 А.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta HR 12-21W




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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
5
Клеммы
F1/F2
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Аккумуляторная батарея для ИБП Delta HR 12-21 W с выходным напряжением 12 В и емкостью 5 А*ч предназначена для использования в источнике бесперебойного питания или системе аварийного энергоснабжения, автономном комплексе связи. Свинцово-кислотная батарея с оранжевым корпусом из термостойкого, негорючего ABS-пластика реализует технологию AGM. Это решение предполагает наличие внутри корпуса микропористого заполнителя, в котором абсорбирован электролит. АКБ обладает герметичным корпусом, поэтому необходимость в доливке электролита во время ее эксплуатации отсутствует. Долговечный аккумулятор для ИБП Delta HR 12-21 W выдерживает без утраты рабочих свойств до 8 лет в режиме постоянного подзаряда или разряда-заряда. Саморазряд этой модели не превышает 3% в месяц при температуре 20°С. Максимальный ток заряда такой батареи находится на уровне 1.5 А, а наибольший ток разряда - 75 А.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Delta HR 12-21W - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1740 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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