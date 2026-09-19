Батарея для ИБП ExeGate DTM 1209 (EX282966RUS)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб.
В наличии
Код товара: 411767
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Загружаем...
1 970 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10
Ширина, см
6.5
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х20
Вес, кг.
2.75
Описание товара Батарея для ИБП ExeGate DTM 1209 (EX282966RUS)
Серия DTM является модернизированной серией DT, в которой в которой использованы утолщенные пластины из дополнительно очищенного свинца, за счет чего батареи серии DTM имеют повышенный срок службы и более высокую нагрузочную способность. Сфера применения: Системы пожарной сигнализации, Системы безопасности и контроля доступа, ИБП со средней нагрузкой, Медицинское оборудование, Электронные кассовые аппараты, Системы аварийного освещения, Геофизическое и геодезическое оборудование, Контрольное и измерительное оборудование.
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Теги товара: 12в
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10
Ширина, см
6.5
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Серия DTM является модернизированной серией DT, в которой в которой использованы утолщенные пластины из дополнительно очищенного свинца, за счет чего батареи серии DTM имеют повышенный срок службы и более высокую нагрузочную способность. Сфера применения: Системы пожарной сигнализации, Системы безопасности и контроля доступа, ИБП со средней нагрузкой, Медицинское оборудование, Электронные кассовые аппараты, Системы аварийного освещения, Геофизическое и геодезическое оборудование, Контрольное и измерительное оборудование.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Батарея для ИБП ExeGate DTM 1209 (EX282966RUS) - этот товар вы можете купить по цене 1970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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