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Батарея для ИБП ExeGate GP12120 (EP160757RUS) купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП ExeGate GP12120 (EP160757RUS)

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Батарея для ИБП ExeGate GP12120 (EP160757RUS) - фото 1
Батарея для ИБП ExeGate GP12120 (EP160757RUS) - фото 2
Батарея для ИБП ExeGate GP12120 (EP160757RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
12
Клеммы
F2
  • Батарея для ИБП ExeGate GP12120 (EP160757RUS) - фото 1
  • Батарея для ИБП ExeGate GP12120 (EP160757RUS) - фото 2
  • Батарея для ИБП ExeGate GP12120 (EP160757RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726657
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Батарея для ИБП ExeGate GP12120 (EP160757RUS)
1 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
12
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.73

Описание товара Батарея для ИБП ExeGate GP12120 (EP160757RUS)

Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии GP изготовлены по технологии AGM. Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Оптимизированы для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Система внутренней рекомбинации газа, не требует долива воды. Эксплуатация допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном. Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии. Двойная герметизация клейм.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП ExeGate GP12120 (EP160757RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
12
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Описание
Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии GP изготовлены по технологии AGM. Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Оптимизированы для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Система внутренней рекомбинации газа, не требует долива воды. Эксплуатация допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном. Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии. Двойная герметизация клейм.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Батарея для ИБП ExeGate GP12120 (EP160757RUS) - по цене 1920 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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