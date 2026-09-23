Top.Mail.Ru
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS122406 F2 40 А·ч купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS122406 F2 40 А·ч

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS122406 F2 40 А·ч - фото 1
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS122406 F2 40 А·ч - фото 2
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS122406 F2 40 А·ч - фото 3
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS122406 F2 40 А·ч - фото 4
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS122406 F2 40 А·ч - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
5
Клеммы
F2
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS122406 F2 40 А·ч - фото 1
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS122406 F2 40 А·ч - фото 2
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS122406 F2 40 А·ч - фото 3
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS122406 F2 40 А·ч - фото 4
  • Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS122406 F2 40 А·ч - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб. 
Начислим 85 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 521392
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS122406 F2 40 А·ч
1 810 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CSB
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
5
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1.96

Описание товара Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS122406 F2 40 А·ч

Аккумулятор CSB UPS122406 F2 подходит для источников бесперебойного питания с напряжением 12 В. Прочный корпус из износостойкого полипропилена создаёт условия для длительной эксплуатации и удобства установки в ограниченном пространстве. Этот аккумулятор используют в различных устройствах общего назначения, требующих стабильного питания.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS122406 F2 40 А·ч




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CSB
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
5
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор CSB UPS122406 F2 подходит для источников бесперебойного питания с напряжением 12 В. Прочный корпус из износостойкого полипропилена создаёт условия для длительной эксплуатации и удобства установки в ограниченном пространстве. Этот аккумулятор используют в различных устройствах общего назначения, требующих стабильного питания.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS122406 F2 40 А·ч - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1810 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...