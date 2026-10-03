Батарея для ИБП Delta HR 12-5.8
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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
5.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб.
В наличии
Код товара: 303732
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1 990 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10.1
Производство
Вьетнам
Ширина, см
7
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
5.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х7
Вес, кг.
1.95
Описание товара Батарея для ИБП Delta HR 12-5.8
Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta HR 12-5.8 напряжением 12В и емкостью 5.8Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика.
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Теги товара: 12в
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10.1
Производство
Вьетнам
Ширина, см
7
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
5.8
Страна производитель
Китай
Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta HR 12-5.8 напряжением 12В и емкостью 5.8Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Батарея для ИБП Delta HR 12-5.8 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1990 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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