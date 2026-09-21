Батарея для ИБП Delta HR 12-5 12В 5Ач
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Характеристики
Описание товара Батарея для ИБП Delta HR 12-5 12В 5Ач
Аккумулятор Delta HR 12-5 ? необслуживаемая свинцово-кислотная батарея с поддержкой напряжением 12 В Она выполнена в герметизированном корпусе. Обладая емкостью 5 А·ч, аккумулятор разработан для применения в ИБП, гарантирует работу без сбоев. Подключается аккумулятор через T2/F2 (подходит под клемму 250). Особенность Delta HR 12-5 в поддержке технологии рекомбинации газов (VRLA), что позволяет аккумулятору в процессе «кипения» выводить наружу излишки газов. Это предотвращает взрыв аккумуляторной батареи. В ее основе ? технология AGM, которая предусматривает наличие электролита, который абсорбирован в сепараторе из стекловолокна. Благодаря этому внутрь аккумулятора не потребуется доливать дистиллят и он будет служить долгое время.
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Теги товара: 12в
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Теги товара: 12в
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