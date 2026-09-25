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Батарея для ИБП ExeGate HR 12-9 (EP129860RUS) купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП ExeGate HR 12-9 (EP129860RUS)

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Батарея для ИБП ExeGate HR 12-9 (EP129860RUS) - фото 1
Батарея для ИБП ExeGate HR 12-9 (EP129860RUS) - фото 2
Батарея для ИБП ExeGate HR 12-9 (EP129860RUS) - фото 3
Батарея для ИБП ExeGate HR 12-9 (EP129860RUS) - фото 4
Батарея для ИБП ExeGate HR 12-9 (EP129860RUS) - фото 5
Батарея для ИБП ExeGate HR 12-9 (EP129860RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Емкость, А*ч
9
Клеммы
F2
  • Батарея для ИБП ExeGate HR 12-9 (EP129860RUS) - фото 1
  • Батарея для ИБП ExeGate HR 12-9 (EP129860RUS) - фото 2
  • Батарея для ИБП ExeGate HR 12-9 (EP129860RUS) - фото 3
  • Батарея для ИБП ExeGate HR 12-9 (EP129860RUS) - фото 4
  • Батарея для ИБП ExeGate HR 12-9 (EP129860RUS) - фото 5
  • Батарея для ИБП ExeGate HR 12-9 (EP129860RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726662
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Емкость, А*ч
9
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.5

Описание товара Батарея для ИБП ExeGate HR 12-9 (EP129860RUS)

Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии HR изготовлены по технологии AGM. Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Оптимизированы для работы в режимах постоянного подзаряда или разряд-заряд. Превосходные разрядные характеристики на коротких временах разряда. Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS UL94-HB, не поддерживающего горение. Полностью герметичная конструкция, исключающая утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, нет необходимости в доливе воды.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП ExeGate HR 12-9 (EP129860RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Емкость, А*ч
9
Клеммы
F2
Страна производитель
Китай
Описание
Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии HR изготовлены по технологии AGM. Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Оптимизированы для работы в режимах постоянного подзаряда или разряд-заряд. Превосходные разрядные характеристики на коротких временах разряда. Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS UL94-HB, не поддерживающего горение. Полностью герметичная конструкция, исключающая утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, нет необходимости в доливе воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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