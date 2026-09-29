Батарея для ИБП Ippon IP12-7 12В 7Ач (669056)
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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%1 780 руб. 2 880 руб.
В наличии
Код товара: 644590
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 780 руб. -38%
2 880 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
35х17х13
Вес, кг.
2.28
Описание товара Батарея для ИБП Ippon IP12-7 12В 7Ач (669056)
Высококачественная свинцово-кислотная батарея для ИБП IPPON IP12-7 поможет восстановить штатную емкость резервной линии питания. Модель отличается увеличенной надежностью, обеспеченной использованием нескольких блоков аккумуляторов. Решение применимо для запитывания систем безопасности, видеонаблюдения, промышленных объектов и других важных инфраструктурных составляющих. Батарея для ИБП IPPON IP12-7 обеспечивает номинальное напряжение 12 В при емкости 7 Ач. Подключение осуществляется через стандартные F2-клеммы. Корпус из усиленного АБС-пластика помогает снизить влияние окружающей среды на рабочие свойства устройства и повысить его безопасность. Модель может храниться без подзарядки на протяжении 6 месяцев при температуре 25°C.
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Высококачественная свинцово-кислотная батарея для ИБП IPPON IP12-7 поможет восстановить штатную емкость резервной линии питания. Модель отличается увеличенной надежностью, обеспеченной использованием нескольких блоков аккумуляторов. Решение применимо для запитывания систем безопасности, видеонаблюдения, промышленных объектов и других важных инфраструктурных составляющих. Батарея для ИБП IPPON IP12-7 обеспечивает номинальное напряжение 12 В при емкости 7 Ач. Подключение осуществляется через стандартные F2-клеммы. Корпус из усиленного АБС-пластика помогает снизить влияние окружающей среды на рабочие свойства устройства и повысить его безопасность. Модель может храниться без подзарядки на протяжении 6 месяцев при температуре 25°C.
Купить Батарея для ИБП Ippon IP12-7 12В 7Ач (669056) - по цене 1780 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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