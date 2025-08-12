Батарея для ИБП Ippon IPE12-7 12В 7Ач
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702482
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.45
Производство
Китай
Ширина, см
6.45
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х7
Вес, кг.
2.54
Описание товара Батарея для ИБП Ippon IPE12-7 12В 7Ач
Данная модель отличается прочностью, функциональностью и долговечностью.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.45
Производство
Китай
Ширина, см
6.45
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
Страна производитель
Китай
Данная модель отличается прочностью, функциональностью и долговечностью.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Достоинства:
Комментарий:
хороший аккумулятор. Поставил в ИБП .В начале использования вырубался сразу( надо заранее оговориться нагрузка отсистемника и монитора приличная;но старый ipoon держал пару минут) после недели подзарядки всё ок - теперь держит сколько не засекал , но достаточн чтобы сохранить и выключить компьютер
Достоинства:
Комментарий:
нормальный аккум. паспортная ёмкость соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Цена-качество. И заявленный вес соответствует параметрам батареи. Что говорит о реальной энергоемкости изделия
Достоинства:
Комментарий:
Отличные аккумуляторы, на замену вышедших из строя в ИБП. Паспортное время нагрузку держат, внешне красивые, брать можно.
Достоинства:
Комментарий:
Аккумулятор пришел заряженным, клеммы закрыты заглушками, внешне соответствует фото, пока работает без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Аккумуляторы нормального качества, служат в ИБП около 2 лет
Достоинства:
Комментарий:
норм, покупали для бесперебойника, перед этим стоял такой же, когда отключили свет, бесперебойник не сработал, а потом и вообще перестал включаться, хотя напряжение на нем есть, посмотрим как долго проживет новый
Достоинства:
Комментарий:
Достаточно свежая батарея, лето 2024 года выпуска. Работает, заряд держит от 10 минут без питания.
Достоинства:
Комментарий:
Приемлемая цена. Самое дешевое решение. Свежая батарея выпуска - июль 2024 года. Заявленное назначение выполняет. На клеммах напряжение 12,9 В. Недостатков нет.
Достоинства:
Комментарий:
Не плохой АКБ. Но вес не соответствует заявленному (2185г), внешний вид тоже другой. Напряжение - 12,76В. Привезли в гофрокоробке перевернутым, из-за чего клеммы сильно погнуты.
Батарея для ИБП Ippon IPE12-7 12В 7Ач - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Батарея для ИБП Ippon IPE12-7 12В 7Ач
Достоинства:
Комментарий:
хороший аккумулятор. Поставил в ИБП .В начале использования вырубался сразу( надо заранее оговориться нагрузка отсистемника и монитора приличная;но старый ipoon держал пару минут) после недели подзарядки всё ок - теперь держит сколько не засекал , но достаточн чтобы сохранить и выключить компьютер
Достоинства:
Комментарий:
нормальный аккум. паспортная ёмкость соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Цена-качество. И заявленный вес соответствует параметрам батареи. Что говорит о реальной энергоемкости изделия
Достоинства:
Комментарий:
Отличные аккумуляторы, на замену вышедших из строя в ИБП. Паспортное время нагрузку держат, внешне красивые, брать можно.
Достоинства:
Комментарий:
Аккумулятор пришел заряженным, клеммы закрыты заглушками, внешне соответствует фото, пока работает без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Аккумуляторы нормального качества, служат в ИБП около 2 лет
Достоинства:
Комментарий:
норм, покупали для бесперебойника, перед этим стоял такой же, когда отключили свет, бесперебойник не сработал, а потом и вообще перестал включаться, хотя напряжение на нем есть, посмотрим как долго проживет новый
Достоинства:
Комментарий:
Достаточно свежая батарея, лето 2024 года выпуска. Работает, заряд держит от 10 минут без питания.
Достоинства:
Комментарий:
Приемлемая цена. Самое дешевое решение. Свежая батарея выпуска - июль 2024 года. Заявленное назначение выполняет. На клеммах напряжение 12,9 В. Недостатков нет.
Достоинства:
Комментарий:
Не плохой АКБ. Но вес не соответствует заявленному (2185г), внешний вид тоже другой. Напряжение - 12,76В. Привезли в гофрокоробке перевернутым, из-за чего клеммы сильно погнуты.