Батарея для ИБП Delta DTM 1240 L 12В 40Ач
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Батарея для ИБП Delta DTM 1240 L 12В 40Ач
Аккумуляторная батарея для ИБП Delta DTM 1240 L изготовлен по технологии AGM, которая предполагает наполнение корпуса микропористым заполнителем с пропиткой в виде электролита. Получившая сине-оранжевый корпус из термостойкого ABS-пластика АКБ подходит для эксплуатации в источнике бесперебойного питания и выдерживает с сохранением рабочих свойств длительную эксплуатацию в режиме заряда-разряда или в буферном режиме. Производитель указывает, что батарея сохраняет функциональность на протяжении 12 лет службы. Свинцово-кислотный аккумулятор Delta DTM 1240 L с герметичным корпусом не нуждается в обслуживании в виде долива электролита. Максимальный ток заряда аккумулятора равняется 12 А, наибольший ток разряда - 400 А. Батарея характеризуется низким уровнем саморазряда, не превышающим 3% в месяц при температуре воздуха 20°С. Выходное напряжение этой модели составляет 12 В, а полная емкость равна 40 А*ч.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 19 590 руб.4898 руб. в СплитБатарея для ИБП Ippon Pacific 1000 24В 9Ач
-
В наличииЦена 23 040 руб.5760 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta DTM 1255 L 12В 55Ач
-
В наличииЦена 24 180 руб.6045 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta GEL 12-100 12В 100Ач
-
В наличииЦена 25 890 руб.6473 руб. в СплитБатарея для ИБП FSP Empty 72V BB-72/18T-E (99995305)
-
В наличииЦена 32 210 руб.8053 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta RBM43 48В 10Ач для SMT2200RMI2U/SMT3000RMI...
-
В наличииЦена 41 490 руб.10373 руб. в СплитБатарея для ИБП FSP RT 72V18AH BB-72/18RT (MPF0005800GP)
-
В наличииЦена 45 220 руб.11305 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta GEL 12-200 12В 200Ач
-
В наличииЦена 46 190 руб.11548 руб. в СплитБатарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач
-
В наличииЦена 47 730 руб.11933 руб. в СплитБатарея для ИБП Huawei 48V RACK ESS-48V12-9 2AHBPVBB01
-
В наличииЦена 261 000 руб.65250 руб. в СплитБатарея для ИБП CyberPower BPE240V50ART3U
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Достоинства:
Комментарий:
аккумулятор отлично упакован, в эксплуатации ещё не проверял
Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta DTM 1240 L 12В 40Ач
Достоинства:
Комментарий:
аккумулятор отлично упакован, в эксплуатации ещё не проверял