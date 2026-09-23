Батарея для ИБП Delta GEL 12-100 12В 100Ач
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Характеристики
Описание товара Батарея для ИБП Delta GEL 12-100 12В 100Ач
Батарея для ИБП Delta — это надежное и высокоэффективное решение для обеспечения бесперебойного питания ваших устройств. С размерами 17,3 см в ширину и 21,6 см в высоту, данный аккумулятор идеально подходит для различных конфигураций и размещений, обеспечивая стабильную работу оборудования. Вес в 32,5 кг говорит о прочной конструкции и долговечности устройства. Основой работы батареи служит напряжение 12 В, что является стандартом для большинства систем ИБП. Емкость в 100 А·ч позволяет обеспечивать длительное питание, что особенно важно в условиях частых перебоев в электроснабжении. Батарея Delta принадлежит ко второму классу опасности, что делает ее безопасной в использовании при соблюдении всех эксплуатационных рекомендаций. Данный аккумулятор предназначен специально для источников бесперебойного питания, что гарантирует его оптимальную совместимость и эффективность в соответствующих системах. Выбирая батарею Delta, вы получаете продукт от надежного и выдающегося бренда, что подтверждается высокой производительностью и долговечностью устройства.
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Теги товара: 12в
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Теги товара: 12в
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