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Батарея для ИБП Delta DTM-6045 купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП Delta DTM-6045

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Батарея для ИБП Delta DTM-6045
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
4.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411775
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Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10.7
Ширина, см
4.7
Класс опасности
класс 2
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
4.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х21х14
Вес, кг.
15.6

Описание товара Батарея для ИБП Delta DTM-6045

Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta DTM 6045 напряжением 6В и емкостью 4.5Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 6 лет. Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Обладает низким внутренним сопротивлением и саморазрядом.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta DTM-6045




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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10.7
Ширина, см
4.7
Класс опасности
класс 2
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
4.5
Страна производитель
Китай
Описание
Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta DTM 6045 напряжением 6В и емкостью 4.5Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 6 лет. Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Обладает низким внутренним сопротивлением и саморазрядом.
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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