Батарея для ИБП Ippon Innova RT 3K 2U для Innova RT 3K
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Характеристики
Тип товара
ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
3000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 62298
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Высота, см
8.6
Производство
Китай
Ширина, см
43.8
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
3000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х15
Вес, кг.
36.2
Описание товара Батарея для ИБП Ippon Innova RT 3K 2U для Innova RT 3K
Батарея для ИБП Ippon Innova RT 3K 2U для Innova RT 3K он обеспечивает прекрасную защиту для серверных систем под управлением Novell, Windows NT и UNIX, а также другого важного и дорогостоящего оборудования.
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Теги товара: 12в
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
ИБП
Высота, см
8.6
Производство
Китай
Ширина, см
43.8
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
3000
Страна производитель
Китай
Батарея для ИБП Ippon Innova RT 3K 2U для Innova RT 3K он обеспечивает прекрасную защиту для серверных систем под управлением Novell, Windows NT и UNIX, а также другого важного и дорогостоящего оборудования.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Батарея для ИБП Ippon Innova RT 3K 2U для Innova RT 3K - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 25200 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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