Батарея для ИБП Ippon Innova RT II 1000/1500 36В 7Ач для Innova RT II 1000/1500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
36 В
Емкость, Ач
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541301
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
8.5
Ширина, см
43.8
Класс опасности
класс 2
Напряжение
36 В
Емкость, Ач
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х50х24
Вес, кг.
20
Описание товара Батарея для ИБП Ippon Innova RT II 1000/1500 36В 7Ач для Innova RT II 1000/1500
Дополнительный батарейный модуль необходим для увеличения времени автономной работы и повышения степени защиты подключённого оборудования к источнику бесперебойного питания INNOVA RT II 1000-3000
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
8.5
Ширина, см
43.8
Класс опасности
класс 2
Напряжение
36 В
Емкость, Ач
7
Страна производитель
Китай
Дополнительный батарейный модуль необходим для увеличения времени автономной работы и повышения степени защиты подключённого оборудования к источнику бесперебойного питания INNOVA RT II 1000-3000
Батарея для ИБП Ippon Innova RT II 1000/1500 36В 7Ач для Innova RT II 1000/1500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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