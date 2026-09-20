Батарея для ИБП Delta HR 12-28 W
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Батарея для ИБП Delta HR 12-28 W
Аккумуляторная батарея для ИБП Delta HR 12-28 W соответствует требованиям к качеству и безопасности. При ее изготовлении применялись только лучшие компоненты. На заводе при производстве осуществляется тщательный контроль выпускаемой продукции. Аккумулятор Delta HR 12-28 W имеет низкий саморазряд – 3% в месяц. Такого параметра удалось добиться за счет легирования свинцовых пластин кальцием. Дополнительно обеспечивается высокая плотность энергии. Емкость у этого аккумулятора – 7 А·ч. Рабочее напряжение батареи – 12 В. Она заряжается с максимальным током 2.1 А. Разряд аккумулятора может происходить с током до 140 А. Он отдает большое количество энергии за короткий временной промежуток. Корпус у батареи полимерный. Его изготовление происходит из пластика ABS. Этот материал обеспечивает защиту от возгорания, он прочный и оберегает компоненты от внешних воздействий. Предлагаемый аккумулятор необслуживаемый. Он герметичный, а образующийся газ рекомбинируется. Не нужно в дальнейшем доливать жидкость внутрь и проводить другие операции.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta HR 12-34 W 12В 9Ач
-
В наличииЦена 2 330 руб.583 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta HR 12-9
-
В наличииЦена 2 370 руб. 4 230 руб.593 руб. в СплитБатарея для ИБП Ippon IPL12-7 12В 7Ач (1361420)
-
В наличииЦена 2 420 руб.605 руб. в СплитБатарея для ИБП Prometheus Energy PE 1209L 12В 9.2Ач
-
В наличииЦена 2 450 руб.613 руб. в СплитБатарея для ИБП BB Battery BC 7.2-12
-
В наличииЦена 2 510 руб. 3 780 руб.628 руб. в СплитБатарея для ИБП Sven SV12120 (SV-0222012)
-
В наличииЦена 2 550 руб. 4 750 руб.638 руб. в СплитБатарея для ИБП Ventura HR 1251W
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитБатарея для ИБП CSB GP1272 F2 (28W)
-
В наличииЦена 2 760 руб. 3 060 руб.690 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta HRL 12-9 (1234W) X 12В 9Ач
-
В наличииЦена 2 890 руб.723 руб. в СплитБатарея для ИБП CSB UPS12460
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитАккумуляторная батарея для ИБП CSB GPL1272 F2 FR 7.2 А·ч
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta HR 12-12
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta HR 12-28 W