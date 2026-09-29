Батарея для ИБП ExeGate Power EXG12012 (EP249948RUS)
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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
1.2
Клеммы
F1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%560 руб. 760 руб.
В наличии
Код товара: 296238
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Загружаем...
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Загружаем...
560 руб. -26%
760 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
1.2
Клеммы
F1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х25
Вес, г.
510
Описание товара Батарея для ИБП ExeGate Power EXG12012 (EP249948RUS)
Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии DT изготовлены по технологии AGM. Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Оптимизированы для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим). Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Система внутренней рекомбинации газа, не требует долива воды. Эксплуатация допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном. Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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Бренд
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
1.2
Клеммы
F1
Страна производитель
Китай
Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии DT изготовлены по технологии AGM. Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Оптимизированы для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим). Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Система внутренней рекомбинации газа, не требует долива воды. Эксплуатация допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном. Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Купить Батарея для ИБП ExeGate Power EXG12012 (EP249948RUS) - по цене 560 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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