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Батарея для ИБП ExeGate Power EXG12012 (EP249948RUS) купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП ExeGate Power EXG12012 (EP249948RUS)

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Батарея для ИБП ExeGate Power EXG12012 (EP249948RUS) - фото 1
Батарея для ИБП ExeGate Power EXG12012 (EP249948RUS) - фото 2
Батарея для ИБП ExeGate Power EXG12012 (EP249948RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
1.2
Клеммы
F1
  • Батарея для ИБП ExeGate Power EXG12012 (EP249948RUS) - фото 1
  • Батарея для ИБП ExeGate Power EXG12012 (EP249948RUS) - фото 2
  • Батарея для ИБП ExeGate Power EXG12012 (EP249948RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
560 руб.  760 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 296238
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарея для ИБП ExeGate Power EXG12012 (EP249948RUS)
560 руб. -26%
760 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
1.2
Клеммы
F1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х25
Вес, г.
510

Описание товара Батарея для ИБП ExeGate Power EXG12012 (EP249948RUS)

Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии DT изготовлены по технологии AGM. Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Оптимизированы для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим). Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Система внутренней рекомбинации газа, не требует долива воды. Эксплуатация допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном. Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП ExeGate Power EXG12012 (EP249948RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
1.2
Клеммы
F1
Страна производитель
Китай
Описание
Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии DT изготовлены по технологии AGM. Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Оптимизированы для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим). Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Система внутренней рекомбинации газа, не требует долива воды. Эксплуатация допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном. Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Батарея для ИБП ExeGate Power EXG12012 (EP249948RUS) - по цене 560 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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