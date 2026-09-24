Батарея для ИБП Exegate EP234535 6В 4.5Ач
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Напряжение
6 В
Емкость, А*ч
4.5
Клеммы
F1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб.
В наличии
Код товара: 702461
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Загружаем...
610 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Напряжение
6 В
Емкость, А*ч
4.5
Клеммы
F1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х7
Вес, г.
750
Описание товара Батарея для ИБП Exegate EP234535 6В 4.5Ач
Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Система внутренней рекомбинации газа, не требует долива воды. Эксплуатация допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном. Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии.
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Бренд
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Напряжение
6 В
Емкость, А*ч
4.5
Клеммы
F1
Страна производитель
Китай
Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Система внутренней рекомбинации газа, не требует долива воды. Эксплуатация допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном. Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии.
Батарея для ИБП Exegate EP234535 6В 4.5Ач - стоимость товара 610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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