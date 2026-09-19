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Батарея для ИБП ExeGate HR 6-9 (EX282953RUS) купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП ExeGate HR 6-9 (EX282953RUS)

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Батарея для ИБП ExeGate HR 6-9 (EX282953RUS) - фото 1
Батарея для ИБП ExeGate HR 6-9 (EX282953RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарея для ИБП
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
9
  • Батарея для ИБП ExeGate HR 6-9 (EX282953RUS) - фото 1
  • Батарея для ИБП ExeGate HR 6-9 (EX282953RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 411764
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Батарея для ИБП ExeGate HR 6-9 (EX282953RUS)
960 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Батарея для ИБП
Высота, см
10
Ширина, см
3.4
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х20
Вес, кг.
1.35

Описание товара Батарея для ИБП ExeGate HR 6-9 (EX282953RUS)

Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии HR изготовлены по технологии AGM. Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Оптимизированы для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Превосходные разрядные характеристики на коротких временах разряда. Сфера применения: ИБП повышенной надежности и долговечности, Центры обработки данных, Альтернативная солнечная и ветроэнергетика, Системы железнодорожной автоматики, Ретрансляторы и системы связи.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП ExeGate HR 6-9 (EX282953RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Батарея для ИБП
Высота, см
10
Ширина, см
3.4
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Описание
Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии HR изготовлены по технологии AGM. Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Оптимизированы для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Превосходные разрядные характеристики на коротких временах разряда. Сфера применения: ИБП повышенной надежности и долговечности, Центры обработки данных, Альтернативная солнечная и ветроэнергетика, Системы железнодорожной автоматики, Ретрансляторы и системы связи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП ExeGate HR 6-9 (EX282953RUS) - по цене 960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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