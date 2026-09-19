Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1272F2 12В 7.2 А·ч
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1272F2 12В 7.2 А·ч
Общего назначения батарея для ИБП CSB GP1272F2 обеспечит инфраструктуру небольшой компании необходимым запасом энергии. Модель рассчитана на 5 лет службы или более 260 циклов полной разрядки. Она быстро перезаряжается при появлении доступа в электросеть и поддерживает работоспособность сетей с любым расходом энергии. Ей не нужно плановое обслуживание, что позволяет сэкономить время технического персонала. Батарея для ИБП CSB GP1272F2 состоит из 6 ячеек и обеспечивает напряжение 12 В. Емкость решения - 7.2 Ач. Максимальный расход заряда - 100 А на протяжении не более 5 секунд. При бездействии за 6 месяцев от накопленной энергии остается не менее 75%, при хранении в помещении с температурой выше нуля по Цельсию.
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