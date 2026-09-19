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Батарея для ИБП CSB UPS12580 купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП CSB UPS12580

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Батарея для ИБП CSB UPS12580
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарея для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
10.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 398181
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Характеристики

Бренд
CSB
Тип товара
Батарея для ИБП
Высота, см
9.4
Производство
Тайвань
Ширина, см
6.5
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
10.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х32х13
Вес, кг.
2.92

Описание товара Батарея для ИБП CSB UPS12580

Свинцово – кислотный аккумулятор CSB UPS12580 напряжением 12В емкостью 10.5Ач c высокой мощности изготовлен по технологии AGM (загущенный электролит). Для эксплуатации в режиме высоких токов при коротком времени разряда. Аккумулятор считается герметичным и необслуживаемым. Может работать как в циклическом режиме, так и в буферном.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП CSB UPS12580




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Характеристики
Бренд
CSB
Тип товара
Батарея для ИБП
Высота, см
9.4
Производство
Тайвань
Ширина, см
6.5
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
10.5
Страна производитель
Китай
Описание
Свинцово – кислотный аккумулятор CSB UPS12580 напряжением 12В емкостью 10.5Ач c высокой мощности изготовлен по технологии AGM (загущенный электролит). Для эксплуатации в режиме высоких токов при коротком времени разряда. Аккумулятор считается герметичным и необслуживаемым. Может работать как в циклическом режиме, так и в буферном.


Теги товара: 12в
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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