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Батарея для ИБП CSB HRL1225W F2 FR 12В 5Ач купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП CSB HRL1225W F2 FR 12В 5Ач

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Батарея для ИБП CSB HRL1225W F2 FR 12В 5Ач - фото 1
Батарея для ИБП CSB HRL1225W F2 FR 12В 5Ач - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
  • Батарея для ИБП CSB HRL1225W F2 FR 12В 5Ач - фото 1
  • Батарея для ИБП CSB HRL1225W F2 FR 12В 5Ач - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702441
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Характеристики

Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х7
Вес, кг.
1.95

Описание товара Батарея для ИБП CSB HRL1225W F2 FR 12В 5Ач

Аккумулятор для ИБП CSB HRL1225W F2 FR УТ-00000127 разработан специально для кратковременных разрядов высоким током. Главная особенность батареи - внушительный срок службы, при правильной эксплуатации он может достигать 10 лет. Герметичный корпус из ABS-пластика позволяет использовать CSB HRL 1225W в любом положении, за исключением положения «дном верх» для обеспечения работы предохранительного клапана. Аккумулятор подходит для работы в циклическом и в буферном режиме. Аккумуляторная батарея CSB HRL 1225W имеет усовершенствованную конструкцию легированных кальцием электродов из особо чистого свинца, что обеспечивает продолжительный срок службы и улучшенные разрядные характеристики. Аккумулятор отвечает всем современным требованиям к герметизированным батареям, имеет: сертификат соответствия Госстандарта РФ (Ростест), заключение ВНИИПО МВД О пожаровзрывобезопасности.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП CSB HRL1225W F2 FR 12В 5Ач




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Характеристики
Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор для ИБП CSB HRL1225W F2 FR УТ-00000127 разработан специально для кратковременных разрядов высоким током. Главная особенность батареи - внушительный срок службы, при правильной эксплуатации он может достигать 10 лет. Герметичный корпус из ABS-пластика позволяет использовать CSB HRL 1225W в любом положении, за исключением положения «дном верх» для обеспечения работы предохранительного клапана. Аккумулятор подходит для работы в циклическом и в буферном режиме. Аккумуляторная батарея CSB HRL 1225W имеет усовершенствованную конструкцию легированных кальцием электродов из особо чистого свинца, что обеспечивает продолжительный срок службы и улучшенные разрядные характеристики. Аккумулятор отвечает всем современным требованиям к герметизированным батареям, имеет: сертификат соответствия Госстандарта РФ (Ростест), заключение ВНИИПО МВД О пожаровзрывобезопасности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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