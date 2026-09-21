Батарея для ИБП CSB HRL1225W F2 FR 12В 5Ач
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Батарея для ИБП CSB HRL1225W F2 FR 12В 5Ач
Аккумулятор для ИБП CSB HRL1225W F2 FR УТ-00000127 разработан специально для кратковременных разрядов высоким током. Главная особенность батареи - внушительный срок службы, при правильной эксплуатации он может достигать 10 лет. Герметичный корпус из ABS-пластика позволяет использовать CSB HRL 1225W в любом положении, за исключением положения «дном верх» для обеспечения работы предохранительного клапана. Аккумулятор подходит для работы в циклическом и в буферном режиме. Аккумуляторная батарея CSB HRL 1225W имеет усовершенствованную конструкцию легированных кальцием электродов из особо чистого свинца, что обеспечивает продолжительный срок службы и улучшенные разрядные характеристики. Аккумулятор отвечает всем современным требованиям к герметизированным батареям, имеет: сертификат соответствия Госстандарта РФ (Ростест), заключение ВНИИПО МВД О пожаровзрывобезопасности.
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