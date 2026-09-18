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Батарея для ИБП Powerman CA12120 купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП Powerman CA12120

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Батарея для ИБП Powerman CA12120 - фото 1
Батарея для ИБП Powerman CA12120 - фото 2
Батарея для ИБП Powerman CA12120 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
  • Батарея для ИБП Powerman CA12120 - фото 1
  • Батарея для ИБП Powerman CA12120 - фото 2
  • Батарея для ИБП Powerman CA12120 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294742
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х6
Вес, кг.
2.56

Описание товара Батарея для ИБП Powerman CA12120

Свинцово-кислотные герметизированные аккумуляторные батареи POWERMAN CA12120/UPS изготовлены по технологии AGM. Предназначены для использования в источниках бесперебойного питания. Допускают безопасную эксплуатацию в закрытых, в том числе и жилых, помещениях.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Powerman CA12120




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Описание
Свинцово-кислотные герметизированные аккумуляторные батареи POWERMAN CA12120/UPS изготовлены по технологии AGM. Предназначены для использования в источниках бесперебойного питания. Допускают безопасную эксплуатацию в закрытых, в том числе и жилых, помещениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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