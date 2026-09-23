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Батарея для ИБП Delta Security Force SF 1212 купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП Delta Security Force SF 1212

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Батарея для ИБП Delta Security Force SF 1212 - фото 1
Батарея для ИБП Delta Security Force SF 1212 - фото 2
Батарея для ИБП Delta Security Force SF 1212 - фото 3
Батарея для ИБП Delta Security Force SF 1212 - фото 4
Батарея для ИБП Delta Security Force SF 1212 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
12
  • Батарея для ИБП Delta Security Force SF 1212 - фото 1
  • Батарея для ИБП Delta Security Force SF 1212 - фото 2
  • Батарея для ИБП Delta Security Force SF 1212 - фото 3
  • Батарея для ИБП Delta Security Force SF 1212 - фото 4
  • Батарея для ИБП Delta Security Force SF 1212 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб. 
Начислим 82 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 644594
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарея для ИБП Delta Security Force SF 1212
1 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.5
Производство
Китай
Ширина, см
9.8
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х21х13
Вес, кг.
2

Описание товара Батарея для ИБП Delta Security Force SF 1212

Аккумулятор Security Force SF 1212 благодаря своим характеристикам (напряжение 12 В, ёмкость 12 Ач) применяется в: охранных и пожарных системах, кассовых аппаратах, аварийном освещении. Корпус из ABS пластмассы надёжно запаян, это исключает протекание электролита и позволяет газам рекомбинировать. На крышке располагается односторонний клапан избыточного давления. Security Force SF 1212 работает как в циклическом, так и в буферном режиме. Благодаря стекловолоконным сепараторам (AGM) жидкий электролит удерживается в неподвижном состоянии. Срок службы аккумулятора 5 лет. Дата производства аккумулятора Security Force SF 1212 указана на крышке в виде символьного кода.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta Security Force SF 1212




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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.5
Производство
Китай
Ширина, см
9.8
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
12
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор Security Force SF 1212 благодаря своим характеристикам (напряжение 12 В, ёмкость 12 Ач) применяется в: охранных и пожарных системах, кассовых аппаратах, аварийном освещении. Корпус из ABS пластмассы надёжно запаян, это исключает протекание электролита и позволяет газам рекомбинировать. На крышке располагается односторонний клапан избыточного давления. Security Force SF 1212 работает как в циклическом, так и в буферном режиме. Благодаря стекловолоконным сепараторам (AGM) жидкий электролит удерживается в неподвижном состоянии. Срок службы аккумулятора 5 лет. Дата производства аккумулятора Security Force SF 1212 указана на крышке в виде символьного кода.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Delta Security Force SF 1212 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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