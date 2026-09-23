Батарея для ИБП Delta HR 12-40
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Характеристики
Тип товара
Батарея для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
45
Клеммы
T7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 350 руб.
В наличии
Код товара: 558780
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
13 350 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батарея для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
45
Клеммы
T7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х17
Вес, кг.
14.9
Описание товара Батарея для ИБП Delta HR 12-40
Батарея аккумуляторная Delta HR 12-40 / HR 12-40 L используется в медицинском оборудовании, системах отопления, источниках бесперебойного питания и резервного энергоснабжения. Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую прочность решетки. Корпус аккумулятора выполнен из огнестойкого пластика ABS. Батарея необслуживаемая, не требует долива воды.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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Бренд
Тип товара
Батарея для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
45
Клеммы
T7
Страна производитель
Китай
Батарея аккумуляторная Delta HR 12-40 / HR 12-40 L используется в медицинском оборудовании, системах отопления, источниках бесперебойного питания и резервного энергоснабжения. Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую прочность решетки. Корпус аккумулятора выполнен из огнестойкого пластика ABS. Батарея необслуживаемая, не требует долива воды.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Батарея для ИБП Delta HR 12-40 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 13350 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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