Батарея для ИБП Delta GEL 12-33
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Батарея для ИБП Delta GEL 12-33
Свинцово-кислотный аккумулятор Delta GEL 12-33 напряжением 12В и емкостью 33Ач изготовлен по технологии AGM+GEL: combined AGM and GEL technology (частичное сгущение электролита). Устойчив к глубоким разрядам. Дополнительно аккумулятор оснащен LCD дисплеем, отображающем различне статусы работы аккумулятора. Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 10-12 лет. Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Обладает низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Дополнительно к аккумулятору у нас можно подобрать зарядное устройство для него, батарейный шкаф или стеллаж.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 050 руб.4013 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta RBM6 24В 12Ач для APC
-
В наличииЦена 19 590 руб.4898 руб. в СплитБатарея для ИБП Ippon Pacific 1000 24В 9Ач
-
В наличииЦена 23 040 руб.5760 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta DTM 1255 L 12В 55Ач
-
В наличииЦена 24 180 руб.6045 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta GEL 12-100 12В 100Ач
-
В наличииЦена 25 890 руб.6473 руб. в СплитБатарея для ИБП FSP Empty 72V BB-72/18T-E (99995305)
-
В наличииЦена 32 210 руб.8053 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta RBM43 48В 10Ач для SMT2200RMI2U/SMT3000RMI...
-
В наличииЦена 41 490 руб.10373 руб. в СплитБатарея для ИБП FSP RT 72V18AH BB-72/18RT (MPF0005800GP)
-
В наличииЦена 45 220 руб.11305 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta GEL 12-200 12В 200Ач
-
В наличииЦена 46 190 руб.11548 руб. в СплитБатарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач
-
В наличииЦена 47 730 руб.11933 руб. в СплитБатарея для ИБП Huawei 48V RACK ESS-48V12-9 2AHBPVBB01
-
В наличииЦена 261 000 руб.65250 руб. в СплитБатарея для ИБП CyberPower BPE240V50ART3U
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta GEL 12-33