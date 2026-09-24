Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1000 24В 14Ач для Innova RTB 1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
24 В
Емкость, Ач
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 890 руб.
В наличии
Код товара: 702519
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22 890 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
8.8
Производство
Китай
Ширина, см
43
Напряжение
24 В
Емкость, Ач
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х44х22
Вес, кг.
24.6
Описание товара Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1000 24В 14Ач для Innova RTB 1000
Герметичные свинцово-кислотные батареи, не требующие технического обслуживания: 12 В/9 Ачx2 шт.x2 комплекта
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
8.8
Производство
Китай
Ширина, см
43
Напряжение
24 В
Емкость, Ач
18
Страна производитель
Китай
Герметичные свинцово-кислотные батареи, не требующие технического обслуживания: 12 В/9 Ачx2 шт.x2 комплекта
Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1000 24В 14Ач для Innova RTB 1000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 22890 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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