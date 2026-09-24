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Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1000 24В 14Ач для Innova RTB 1000 купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1000 24В 14Ач для Innova RTB 1000

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Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1000 24В 14Ач для Innova RTB 1000 - фото 1
Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1000 24В 14Ач для Innova RTB 1000 - фото 2
Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1000 24В 14Ач для Innova RTB 1000 - фото 3
Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1000 24В 14Ач для Innova RTB 1000 - фото 4
Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1000 24В 14Ач для Innova RTB 1000 - фото 5
Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1000 24В 14Ач для Innova RTB 1000 - фото 6
Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1000 24В 14Ач для Innova RTB 1000 - фото 7
Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1000 24В 14Ач для Innova RTB 1000 - фото 8
Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1000 24В 14Ач для Innova RTB 1000 - фото 9
Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1000 24В 14Ач для Innova RTB 1000 - фото 10
Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1000 24В 14Ач для Innova RTB 1000 - фото 11
Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1000 24В 14Ач для Innova RTB 1000 - фото 12
Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1000 24В 14Ач для Innova RTB 1000 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
24 В
Емкость, Ач
18
  • Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1000 24В 14Ач для Innova RTB 1000 - фото 1
  • Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1000 24В 14Ач для Innova RTB 1000 - фото 2
  • Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1000 24В 14Ач для Innova RTB 1000 - фото 3
  • Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1000 24В 14Ач для Innova RTB 1000 - фото 4
  • Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1000 24В 14Ач для Innova RTB 1000 - фото 5
  • Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1000 24В 14Ач для Innova RTB 1000 - фото 6
  • Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1000 24В 14Ач для Innova RTB 1000 - фото 7
  • Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1000 24В 14Ач для Innova RTB 1000 - фото 8
  • Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1000 24В 14Ач для Innova RTB 1000 - фото 9
  • Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1000 24В 14Ач для Innova RTB 1000 - фото 10
  • Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1000 24В 14Ач для Innova RTB 1000 - фото 11
  • Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1000 24В 14Ач для Innova RTB 1000 - фото 12
  • Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1000 24В 14Ач для Innova RTB 1000 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 890 руб. 
Начислим 1176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702519
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1000 24В 14Ач для Innova RTB 1000
22 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
8.8
Производство
Китай
Ширина, см
43
Напряжение
24 В
Емкость, Ач
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х44х22
Вес, кг.
24.6

Описание товара Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1000 24В 14Ач для Innova RTB 1000

Герметичные свинцово-кислотные батареи, не требующие технического обслуживания: 12 В/9 Ачx2 шт.x2 комплекта

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1000 24В 14Ач для Innova RTB 1000




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
8.8
Производство
Китай
Ширина, см
43
Напряжение
24 В
Емкость, Ач
18
Страна производитель
Китай
Описание
Герметичные свинцово-кислотные батареи, не требующие технического обслуживания: 12 В/9 Ачx2 шт.x2 комплекта
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1000 24В 14Ач для Innova RTB 1000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 22890 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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