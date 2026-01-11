Батарея для ИБП Delta DT 1240 12В 40Ач
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Характеристики
Описание товара Батарея для ИБП Delta DT 1240 12В 40Ач
Аккумуляторная батарея для ИБП Delta DT 1240 представляет собой производительное решение для установки в различные источники бесперебойного питания, рассчитанные на использование в нетребовательных системах. Аккумулятор использует в своей основе свинцово-кислотные элементы, благодаря чему отличается высоким КПД, устойчив к перепадам напряжения, может стабильно подавать ток одной силы, а также обладает низким уровнем саморазряда. Емкость данной модели составляет 40 Ач, что характеризует эту модель возможностью продолжительной работы. Кроме того, батарея поддерживает напряжение 12 В и силу тока до 12 А. Аккумуляторная батарея для ИБП Delta DT 1240 выполнена в корпусе из качественного ABS-пластика, за счет чего отличается большим запасом прочности. Герметичная конструкция исключает возможность утечки электролита, а система внутренней рекомбинации газа избавляет от необходимости доливать жидкость. Подключение аккумулятора осуществляется при помощи клемм Т7, рассчитанных под болт М6.
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Теги товара: 12в
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Достоинства:
Комментарий:
Свежий аккумулятор! Что радует! Изготовлена серия - август 2025г.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аккумулятор, для электромобиля самое то, что нужно
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие аккумуляторы, но довольно сильно были разряжены при получении. Скорее всего хранились в холодном складе.
Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta DT 1240 12В 40Ач
Достоинства:
Комментарий:
Свежий аккумулятор! Что радует! Изготовлена серия - август 2025г.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аккумулятор, для электромобиля самое то, что нужно
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие аккумуляторы, но довольно сильно были разряжены при получении. Скорее всего хранились в холодном складе.