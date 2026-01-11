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Батарея для ИБП Delta DT 1240 12В 40Ач купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП Delta DT 1240 12В 40Ач

3 Отзывы
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Батарея для ИБП Delta DT 1240 12В 40Ач - фото 1
Батарея для ИБП Delta DT 1240 12В 40Ач - фото 2
Батарея для ИБП Delta DT 1240 12В 40Ач - фото 3
Батарея для ИБП Delta DT 1240 12В 40Ач - фото 4
Батарея для ИБП Delta DT 1240 12В 40Ач - фото 5
Батарея для ИБП Delta DT 1240 12В 40Ач - фото 6
Батарея для ИБП Delta DT 1240 12В 40Ач - фото 7
Батарея для ИБП Delta DT 1240 12В 40Ач - фото 8
Батарея для ИБП Delta DT 1240 12В 40Ач - фото 9
Батарея для ИБП Delta DT 1240 12В 40Ач - фото 10
Батарея для ИБП Delta DT 1240 12В 40Ач - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
40
  • Батарея для ИБП Delta DT 1240 12В 40Ач - фото 1
  • Батарея для ИБП Delta DT 1240 12В 40Ач - фото 2
  • Батарея для ИБП Delta DT 1240 12В 40Ач - фото 3
  • Батарея для ИБП Delta DT 1240 12В 40Ач - фото 4
  • Батарея для ИБП Delta DT 1240 12В 40Ач - фото 5
  • Батарея для ИБП Delta DT 1240 12В 40Ач - фото 6
  • Батарея для ИБП Delta DT 1240 12В 40Ач - фото 7
  • Батарея для ИБП Delta DT 1240 12В 40Ач - фото 8
  • Батарея для ИБП Delta DT 1240 12В 40Ач - фото 9
  • Батарея для ИБП Delta DT 1240 12В 40Ач - фото 10
  • Батарея для ИБП Delta DT 1240 12В 40Ач - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702445
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Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
17
Производство
Китай
Ширина, см
16.6
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х17
Вес, кг.
12.5

Описание товара Батарея для ИБП Delta DT 1240 12В 40Ач

Аккумуляторная батарея для ИБП Delta DT 1240 представляет собой производительное решение для установки в различные источники бесперебойного питания, рассчитанные на использование в нетребовательных системах. Аккумулятор использует в своей основе свинцово-кислотные элементы, благодаря чему отличается высоким КПД, устойчив к перепадам напряжения, может стабильно подавать ток одной силы, а также обладает низким уровнем саморазряда. Емкость данной модели составляет 40 Ач, что характеризует эту модель возможностью продолжительной работы. Кроме того, батарея поддерживает напряжение 12 В и силу тока до 12 А. Аккумуляторная батарея для ИБП Delta DT 1240 выполнена в корпусе из качественного ABS-пластика, за счет чего отличается большим запасом прочности. Герметичная конструкция исключает возможность утечки электролита, а система внутренней рекомбинации газа избавляет от необходимости доливать жидкость. Подключение аккумулятора осуществляется при помощи клемм Т7, рассчитанных под болт М6.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta DT 1240 12В 40Ач

Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Константин Р.

Достоинства:


Комментарий:
Свежий аккумулятор! Что радует! Изготовлена серия - август 2025г.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Дмитрий И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аккумулятор, для электромобиля самое то, что нужно
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие аккумуляторы, но довольно сильно были разряжены при получении. Скорее всего хранились в холодном складе.



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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
17
Производство
Китай
Ширина, см
16.6
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
40
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная батарея для ИБП Delta DT 1240 представляет собой производительное решение для установки в различные источники бесперебойного питания, рассчитанные на использование в нетребовательных системах. Аккумулятор использует в своей основе свинцово-кислотные элементы, благодаря чему отличается высоким КПД, устойчив к перепадам напряжения, может стабильно подавать ток одной силы, а также обладает низким уровнем саморазряда. Емкость данной модели составляет 40 Ач, что характеризует эту модель возможностью продолжительной работы. Кроме того, батарея поддерживает напряжение 12 В и силу тока до 12 А. Аккумуляторная батарея для ИБП Delta DT 1240 выполнена в корпусе из качественного ABS-пластика, за счет чего отличается большим запасом прочности. Герметичная конструкция исключает возможность утечки электролита, а система внутренней рекомбинации газа избавляет от необходимости доливать жидкость. Подключение аккумулятора осуществляется при помощи клемм Т7, рассчитанных под болт М6.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Константин Р.

Достоинства:


Комментарий:
Свежий аккумулятор! Что радует! Изготовлена серия - август 2025г.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Дмитрий И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аккумулятор, для электромобиля самое то, что нужно
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие аккумуляторы, но довольно сильно были разряжены при получении. Скорее всего хранились в холодном складе.


Батарея для ИБП Delta DT 1240 12В 40Ач - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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