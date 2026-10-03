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Батарея для ИБП FSP Empty 36V RT BB-36/14T-E (MPF0005199GP) купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП FSP Empty 36V RT BB-36/14T-E (MPF0005199GP)

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Батарея для ИБП FSP Empty 36V RT BB-36/14T-E (MPF0005199GP)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
36 В
Емкость, Ач
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 290 руб. 
Начислим 368 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 293065
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Батарея для ИБП FSP Empty 36V RT BB-36/14T-E (MPF0005199GP)
10 290 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FSP
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
22
Ширина, см
14.5
Класс опасности
класс 2
Напряжение
36 В
Емкость, Ач
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х25
Вес, кг.
5.5

Описание товара Батарея для ИБП FSP Empty 36V RT BB-36/14T-E (MPF0005199GP)

Батарейный модуль FSP { BB-36/14T-E} Модуль без Аккумуляторов, Форм-фактор: Tower [397x145x220, 4.8кг], Напряжение: 36VDC (6 x 12V/7Аh Yuasa NPW36-12), Время зарядки до 90%: 7 часов, (Коннекторы: 1x Входной разъем + 1x Выходной разъем, кабель для каскадирования, Комплектация: 1x Батарейный модуль, 1x Кабель для каскадирования).

Отзывы о товаре Батарея для ИБП FSP Empty 36V RT BB-36/14T-E (MPF0005199GP)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
FSP
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
22
Ширина, см
14.5
Класс опасности
класс 2
Напряжение
36 В
Емкость, Ач
7
Страна производитель
Китай
Описание
Батарейный модуль FSP { BB-36/14T-E} Модуль без Аккумуляторов, Форм-фактор: Tower [397x145x220, 4.8кг], Напряжение: 36VDC (6 x 12V/7Аh Yuasa NPW36-12), Время зарядки до 90%: 7 часов, (Коннекторы: 1x Входной разъем + 1x Выходной разъем, кабель для каскадирования, Комплектация: 1x Батарейный модуль, 1x Кабель для каскадирования).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП FSP Empty 36V RT BB-36/14T-E (MPF0005199GP) - купить по цене 10290 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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