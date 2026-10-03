Батарея для ИБП FSP Empty 36V RT BB-36/14T-E (MPF0005199GP)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
36 В
Емкость, Ач
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 290 руб.
В наличии
Код товара: 293065
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 290 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
22
Ширина, см
14.5
Класс опасности
класс 2
Напряжение
36 В
Емкость, Ач
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х25
Вес, кг.
5.5
Описание товара Батарея для ИБП FSP Empty 36V RT BB-36/14T-E (MPF0005199GP)
Батарейный модуль FSP { BB-36/14T-E} Модуль без Аккумуляторов, Форм-фактор: Tower [397x145x220, 4.8кг], Напряжение: 36VDC (6 x 12V/7Аh Yuasa NPW36-12), Время зарядки до 90%: 7 часов, (Коннекторы: 1x Входной разъем + 1x Выходной разъем, кабель для каскадирования, Комплектация: 1x Батарейный модуль, 1x Кабель для каскадирования).
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 250 руб.2563 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta RBM48 24В 7.2Ач для APC
-
В наличииЦена 10 330 руб.2583 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta DT 1233 12В 33Ач
-
В наличииЦена 10 830 руб.2708 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta RBM6 24В 12Ач для APC
-
В наличииЦена 11 170 руб.2793 руб. в СплитБатарея для ИБП APC RBC2
-
В наличииЦена 13 350 руб.3338 руб. в СплитБатарея для ИБП APC RBC4
-
В наличииЦена 13 350 руб.3338 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta HR 12-40
-
В наличииЦена 13 670 руб.3418 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta DT 1240 12В 40Ач
-
В наличииЦена 14 700 руб.3675 руб. в СплитБатарея для ИБП Prometheus Energy PE 1255L 12В 55Ач
-
В наличииЦена 15 001 руб.3751 руб. в СплитБатарея для ИБП Ippon INF12-62 12В 62Ач
-
В наличииЦена 15 870 руб.3968 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta GEL 12-33
-
В наличииЦена 16 070 руб.4018 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta DTM 1240 L 12В 40Ач
-
В наличииЦена 16 280 руб.4070 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta HRL 12-33 X
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
22
Ширина, см
14.5
Класс опасности
класс 2
Напряжение
36 В
Емкость, Ач
7
Страна производитель
Китай
Батарейный модуль FSP { BB-36/14T-E} Модуль без Аккумуляторов, Форм-фактор: Tower [397x145x220, 4.8кг], Напряжение: 36VDC (6 x 12V/7Аh Yuasa NPW36-12), Время зарядки до 90%: 7 часов, (Коннекторы: 1x Входной разъем + 1x Выходной разъем, кабель для каскадирования, Комплектация: 1x Батарейный модуль, 1x Кабель для каскадирования).
Батарея для ИБП FSP Empty 36V RT BB-36/14T-E (MPF0005199GP) - купить по цене 10290 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Батарея для ИБП FSP Empty 36V RT BB-36/14T-E (MPF0005199GP)