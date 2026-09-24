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Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач

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Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 1
Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 2
Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 3
Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 4
Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 5
Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 6
Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 7
Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 8
Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 9
Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 10
Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 11
Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 12
Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 13
Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 14
Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 15
Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 16
Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 17
Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 18
Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 19
Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 20
Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 21
Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 22
Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
72 В
Емкость, Ач
9
  • Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 1
  • Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 2
  • Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 3
  • Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 4
  • Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 5
  • Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 6
  • Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 7
  • Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 8
  • Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 9
  • Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 10
  • Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 11
  • Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 12
  • Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 13
  • Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 14
  • Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 15
  • Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 16
  • Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 17
  • Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 18
  • Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 19
  • Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 20
  • Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 21
  • Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 22
  • Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 190 руб. 
Начислим 2737 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702534
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач
46 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
8.8
Производство
Китай
Ширина, см
61
Напряжение
72 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х44х9
Вес, кг.
38

Описание товара Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач

Дополнительный батарейный модуль нужен в случае необходимости увеличения времени ав-тономной работы и повышения степени защиты подключённого оборудования к источнику беспе-ребойного питания.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
8.8
Производство
Китай
Ширина, см
61
Напряжение
72 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Описание
Дополнительный батарейный модуль нужен в случае необходимости увеличения времени ав-тономной работы и повышения степени защиты подключённого оборудования к источнику беспе-ребойного питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - стоимость товара 46190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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