Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
72 В
Емкость, Ач
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 190 руб.
В наличии
Код товара: 702534
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Загружаем...
46 190 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
8.8
Производство
Китай
Ширина, см
61
Напряжение
72 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х44х9
Вес, кг.
38
Описание товара Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач
Дополнительный батарейный модуль нужен в случае необходимости увеличения времени ав-тономной работы и повышения степени защиты подключённого оборудования к источнику беспе-ребойного питания.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
8.8
Производство
Китай
Ширина, см
61
Напряжение
72 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Дополнительный батарейный модуль нужен в случае необходимости увеличения времени ав-тономной работы и повышения степени защиты подключённого оборудования к источнику беспе-ребойного питания.
Батарея для ИБП Ippon Pacific 3000 72В 9Ач - стоимость товара 46190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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