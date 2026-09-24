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Батарея для ИБП Delta DT 1226 12В 26Ач купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП Delta DT 1226 12В 26Ач

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Батарея для ИБП Delta DT 1226 12В 26Ач - фото 1
Батарея для ИБП Delta DT 1226 12В 26Ач - фото 2
Батарея для ИБП Delta DT 1226 12В 26Ач - фото 3
Батарея для ИБП Delta DT 1226 12В 26Ач - фото 4
Батарея для ИБП Delta DT 1226 12В 26Ач - фото 5
Батарея для ИБП Delta DT 1226 12В 26Ач - фото 6
Батарея для ИБП Delta DT 1226 12В 26Ач - фото 7
Батарея для ИБП Delta DT 1226 12В 26Ач - фото 8
Батарея для ИБП Delta DT 1226 12В 26Ач - фото 9
Батарея для ИБП Delta DT 1226 12В 26Ач - фото 10
Батарея для ИБП Delta DT 1226 12В 26Ач - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
  • Батарея для ИБП Delta DT 1226 12В 26Ач - фото 1
  • Батарея для ИБП Delta DT 1226 12В 26Ач - фото 2
  • Батарея для ИБП Delta DT 1226 12В 26Ач - фото 3
  • Батарея для ИБП Delta DT 1226 12В 26Ач - фото 4
  • Батарея для ИБП Delta DT 1226 12В 26Ач - фото 5
  • Батарея для ИБП Delta DT 1226 12В 26Ач - фото 6
  • Батарея для ИБП Delta DT 1226 12В 26Ач - фото 7
  • Батарея для ИБП Delta DT 1226 12В 26Ач - фото 8
  • Батарея для ИБП Delta DT 1226 12В 26Ач - фото 9
  • Батарея для ИБП Delta DT 1226 12В 26Ач - фото 10
  • Батарея для ИБП Delta DT 1226 12В 26Ач - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 790 руб. 
Начислим 794 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702455
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарея для ИБП Delta DT 1226 12В 26Ач
8 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х13
Вес, кг.
8.17

Описание товара Батарея для ИБП Delta DT 1226 12В 26Ач

Батарея аккумуляторная Delta DT 1226 используется в системах безопасности, электронных кассовых аппаратах, системах аварийного освещения и других слаботочных системах. Изготовлена по технологии AGM. Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую прочность решетки. Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, который не горит. Батарея необслуживаемая, не требует долива воды.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta DT 1226 12В 26Ач




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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Описание
Батарея аккумуляторная Delta DT 1226 используется в системах безопасности, электронных кассовых аппаратах, системах аварийного освещения и других слаботочных системах. Изготовлена по технологии AGM. Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую прочность решетки. Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, который не горит. Батарея необслуживаемая, не требует долива воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Delta DT 1226 12В 26Ач - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 8790 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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