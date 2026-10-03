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Батарея для ИБП CyberPower BPE240V50ART3U купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП CyberPower BPE240V50ART3U

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Батарея для ИБП CyberPower BPE240V50ART3U - фото 1
Батарея для ИБП CyberPower BPE240V50ART3U - фото 2
Батарея для ИБП CyberPower BPE240V50ART3U - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
  • Батарея для ИБП CyberPower BPE240V50ART3U - фото 1
  • Батарея для ИБП CyberPower BPE240V50ART3U - фото 2
  • Батарея для ИБП CyberPower BPE240V50ART3U - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
262 920 руб. 
Начислим 8814 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 294703
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Батарея для ИБП CyberPower BPE240V50ART3U
262 920 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
37.5
Ширина, см
60
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х60х35
Вес, кг.
95

Описание товара Батарея для ИБП CyberPower BPE240V50ART3U

CyberPower BPE240V50ART3US Устройства представляют собой Расширенные батарейные модули (EBM), которые могут использоваться в сочетании с совместимыми ИБП для обеспечения длительного времени работы системы во время аварийного отключения питания. Батарейный модуль поставляется с разъемами питания постоянного тока с технологией plug-and-play, позволяющими добавлять несколько расширенных батарейных модулей. Устройства оснащаются блоками батарей с функцией горячей замены, что позволяет пользователям выполнять безопасную замену аккумуляторного модуля без отключения подключенных нагрузок. Стабильность и безопасность обеспечивается благодаря герметичной свинцово-кислотной батарее, используемой в расширенном батарейном модуле, что гарантирует надежную работу системы питания. Наличие металлического корпуса промышленного класса делает данное устройство подходящим для центров обработки и хранения данных и для ответственных приложений.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП CyberPower BPE240V50ART3U




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
37.5
Ширина, см
60
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Описание
CyberPower BPE240V50ART3US Устройства представляют собой Расширенные батарейные модули (EBM), которые могут использоваться в сочетании с совместимыми ИБП для обеспечения длительного времени работы системы во время аварийного отключения питания. Батарейный модуль поставляется с разъемами питания постоянного тока с технологией plug-and-play, позволяющими добавлять несколько расширенных батарейных модулей. Устройства оснащаются блоками батарей с функцией горячей замены, что позволяет пользователям выполнять безопасную замену аккумуляторного модуля без отключения подключенных нагрузок. Стабильность и безопасность обеспечивается благодаря герметичной свинцово-кислотной батарее, используемой в расширенном батарейном модуле, что гарантирует надежную работу системы питания. Наличие металлического корпуса промышленного класса делает данное устройство подходящим для центров обработки и хранения данных и для ответственных приложений.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП CyberPower BPE240V50ART3U - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 262920 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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