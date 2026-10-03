Батарея для ИБП CyberPower BPE240V50ART3U
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Характеристики
Описание товара Батарея для ИБП CyberPower BPE240V50ART3U
CyberPower BPE240V50ART3US Устройства представляют собой Расширенные батарейные модули (EBM), которые могут использоваться в сочетании с совместимыми ИБП для обеспечения длительного времени работы системы во время аварийного отключения питания. Батарейный модуль поставляется с разъемами питания постоянного тока с технологией plug-and-play, позволяющими добавлять несколько расширенных батарейных модулей. Устройства оснащаются блоками батарей с функцией горячей замены, что позволяет пользователям выполнять безопасную замену аккумуляторного модуля без отключения подключенных нагрузок. Стабильность и безопасность обеспечивается благодаря герметичной свинцово-кислотной батарее, используемой в расширенном батарейном модуле, что гарантирует надежную работу системы питания. Наличие металлического корпуса промышленного класса делает данное устройство подходящим для центров обработки и хранения данных и для ответственных приложений.
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Теги товара: 12в
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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