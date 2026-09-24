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Батарея для ИБП Exegate ES255177 12В 17Ач купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП Exegate ES255177 12В 17Ач

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Батарея для ИБП Exegate ES255177 12В 17Ач - фото 1
Батарея для ИБП Exegate ES255177 12В 17Ач - фото 2
Батарея для ИБП Exegate ES255177 12В 17Ач - фото 3
Батарея для ИБП Exegate ES255177 12В 17Ач - фото 4
Батарея для ИБП Exegate ES255177 12В 17Ач - фото 5
Батарея для ИБП Exegate ES255177 12В 17Ач - фото 6
Батарея для ИБП Exegate ES255177 12В 17Ач - фото 7
Батарея для ИБП Exegate ES255177 12В 17Ач - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
  • Батарея для ИБП Exegate ES255177 12В 17Ач - фото 1
  • Батарея для ИБП Exegate ES255177 12В 17Ач - фото 2
  • Батарея для ИБП Exegate ES255177 12В 17Ач - фото 3
  • Батарея для ИБП Exegate ES255177 12В 17Ач - фото 4
  • Батарея для ИБП Exegate ES255177 12В 17Ач - фото 5
  • Батарея для ИБП Exegate ES255177 12В 17Ач - фото 6
  • Батарея для ИБП Exegate ES255177 12В 17Ач - фото 7
  • Батарея для ИБП Exegate ES255177 12В 17Ач - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 137 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702466
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарея для ИБП Exegate ES255177 12В 17Ач
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Батареи для ИБП
Размеры в упаковке, см
18х17х8
Вес, кг.
3.4

Описание товара Батарея для ИБП Exegate ES255177 12В 17Ач

Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Конструкция АКБ исключает утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, не требует долива воды. Нет ограничений на перевозку любым видом транспорта. Эксплуатация АКБ допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Exegate ES255177 12В 17Ач




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Батареи для ИБП
Описание
Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Конструкция АКБ исключает утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, не требует долива воды. Нет ограничений на перевозку любым видом транспорта. Эксплуатация АКБ допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Exegate ES255177 12В 17Ач - стоимость товара 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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